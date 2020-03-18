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رجائى عطية يعلن عن مد العمل باستخراج البطاقات العلاجية للمحامين لنهاية إبريل

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:37 م
رجائى عطية يعلن عن مد العمل باستخراج البطاقات العلاجية للمحامين لنهاية إبريل رجائى عطية نقيب المحامين
كتب محمد السيد

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قال رجائى عطية نقيب المحامين، إن الجمعية العمومية هى أمل المستقبل وأثبتت أنها قادرة على التغيير حين تريد، معلنا عن مد العمل باستخراج البطاقات العلاجية لنهاية شهر إبريل المقبل، تيسيرا على المحامين وأسرهم، ومراجعة الحالات المرضية العاجلة للمساهمة فى علاجها وسرعة إنهاء ميكنة النقابة العامة وربطها بمقر النقابات الفرعية توفيرا للوقت والمال وتسهيلا على المحامين.
 
وأعلن رجائى عطية خلال كلمة له وجهها للمحامين عقب وصوله مقر النقابة، عن سرعة الانتهاء من إجراءات المعاشات وصرفها فورا.
 
وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت عن فوز كل من، هشام لطفى وعلى الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.
 
 كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.
 
 
 
 

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