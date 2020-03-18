رجائى عطية للمحامين: " المليم " الذى سيصرف سينعكس عليكم وتنقية الجداول أمر واجب

قال رجائى عطية نقيب المحامين، إنه تلقى العديد من المكالمات من زملاء كانوا فى القائمة الانتخابية الأخرى، وأبدوا أنهم يلتزموا أن يكونوا أعضاء فاعلين واستعدادهم الكامل لأن ينضموا إلينا فى سبيل تحقيق الغايات الكبرى التى نسعى إليها.

وأضاف رجائى عطية خلال كلمة ألقاها للمحامين عقب وصوله مقر النقابة: "بدأ عهد جديد قائم على مبدأ جماعية القيادة، كل عضو من أعضاء المجلس له حقه فى أن يعبر عما ينتهى إليه رأيه، كل محامى فى بر مصر صاحب حق فى أن يعرض رأيه داخل نقابته لنا، وقد أمر القرآن بالتشاور فى الأمر، جئنا نحمل إليكم الشورى وملفات نسعى لعلاجها على وجه السرعة دون تفريط، ملف العلاج والمعاشات على قمة الملفات".

وأكد رجائى عطية نقيب المحامين، أنه قيل زعما غير صحيح أنه ضد تنقية جداول القيد بالنقابة، مضيفا أن هذا افتراء كاذب وغير صحيح، متابعا: "نحن جميعا مع تنقية الجداول ووجوب تنقية الجدول طبقا للقانون وليس بالعافية". وأضاف رجائى عطية، أن "المليم" الذى سيصرف سوف يراه المحامين، متابعا: " المشروعات عديدة لدينا ولدى زملائى ولدينا طموح وأملنا النهضة بالمحاماة وإعادة الشموخ لنقابة المحامين".

وكانت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين قد أعلنت عن فوز كل من، هشام لطفى و على الصغير وأسامة سالمان بعضوية مجلس النقابة عن الإدارات القانونية، ويحيى التونى وأحمد بسيونى ونبيل عبدالسلام ومحب المكاوى وحسين الجمال ومحمد الكسار ومحمد فزاع وعبد المجيد هارون بعضوية المجلس.

كما أكدت اللجنة فوز كل من، أبو بكر ضوه وسيف النصر وسعيد عبد الخالق ومحمد عبد الوهاب وفاطمة الزهراء وعمر هريدى ومحمد نجيب وماجد حنا وإسماعيل طه ومحمود الداخلى ومجدى سخى وخالد أبو كراع ومحمد عبد العظيم كركاب وعبد الحفيظ الروبى وصلاح سليمان وسيد عبد الغنى وعيسى أبو عيسى بعضوية المجلس.