اليوم السابع
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رئيس وزراء كندا يعلن عن تقديم حزم مساعدات للمتضررين من فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:00 م
رئيس وزراء كندا يعلن عن تقديم حزم مساعدات للمتضررين من فيروس كورونا رئيس وزراء كندا
كتب سمير حسنى

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أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، عن إجراءات وتدابير للحد من الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا في البلاد، متعهدا بتقديم حزم مساعدات للمتضررين من جراء انتشار الفيروس، وقال ترودو: سنبذل قصارى جهدنا من أجل حماية الأعمال والشركات فى كندا من تداعيات كورونا.

 

وتعهد رئيس وزراء كندا، فى كلمة متلفزة اليوم الأربعاء، بتقديم 10% من رواتب الموظفين لمدة 3 أشهر، سنساعد أولئك الذين يضطرون للبقاء فى منازلهم وسنساعد الجميع لآن العمل من المنازل سيصبح عادة فى تلك الظروف، مضيفا: "سنزيد الدعم لجميع الفئات العمرية لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا".

 

وبالحديث عن إغلاق الحدود المشتركة مع الولايات المتحدة، قال:"كندا اتفقت مع الولايات المتحدة على إغلاق الحدود بين البلدين بشكل مؤقت أمام جميع الرحلات غير الضرورية".

 

 

 


رئيس وزراء كندا

كندا

فيروس كورونا

كورونا

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