رئيس وزراء كندا يعلن عن تقديم حزم مساعدات للمتضررين من فيروس كورونا

كتب سمير حسنى

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، عن إجراءات وتدابير للحد من الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا في البلاد، متعهدا بتقديم حزم مساعدات للمتضررين من جراء انتشار الفيروس، وقال ترودو: سنبذل قصارى جهدنا من أجل حماية الأعمال والشركات فى كندا من تداعيات كورونا.

وتعهد رئيس وزراء كندا، فى كلمة متلفزة اليوم الأربعاء، بتقديم 10% من رواتب الموظفين لمدة 3 أشهر، سنساعد أولئك الذين يضطرون للبقاء فى منازلهم وسنساعد الجميع لآن العمل من المنازل سيصبح عادة فى تلك الظروف، مضيفا: "سنزيد الدعم لجميع الفئات العمرية لحماية المواطنين من تداعيات فيروس كورونا".

وبالحديث عن إغلاق الحدود المشتركة مع الولايات المتحدة، قال:"كندا اتفقت مع الولايات المتحدة على إغلاق الحدود بين البلدين بشكل مؤقت أمام جميع الرحلات غير الضرورية".