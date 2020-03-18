رئيس غرفة طبية تركية: المستشفيات غير جاهزة والأطباء عاجزون فى مواجهة كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن رئيس غرفة ديار بكر الطبية التركى محمد شريف دمير، كشف عن عدم جاهزية المستشفيات لاختبار فيروس كورونا الجديد، قائلًا: لا يوجد العديد من الأدوات للحماية من الفيروس، مثل الألبسة الواقية والقفازات، والأطباء لا يمكنهم حماية أنفسهم من الفيروس، موضحا أن منظمات الصحة المهنية لم تتخذ الاحتياطات الكافية فى المستشفيات للحماية من فيروس كورونا الجديد الذى تسبب فى موت شخص واحد حتى الآن فى تركيا.

وأشار رئيس غرفة ديار بكر الطبية التركى إلى أنه تم إرسال عينات من الأشخاص المشتبه فى إصابتهم بالفيروس إلى العاصمة التركية أنقرة، لعدم وجود المعدات اللازمة والكافية فى المستشفيات بمحافظة ديار بكر، متابعا أنه يجب توفير المعدات اللازمة في المستشفيات بالمحافظة، قائلًا : هذا الفيروس، الذي ينتقل بسهولة إلى البشر، يواصل انتشاره بسرعة بالغة، وبلغ عدد الحالات، التي كانت واحدة إلى 18، ومن 18 ارتفع إلى 47، ثم إلى 98. ومات شخص واحد أيضًا. أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو عدم الالتفات إلى التحذيرات. حيث حذرت المنظمات الصحية الحكومة التركية مرات عديدة. لكن لم تؤخذ تلك التحذيرات بعين الاعتبار.

وقال رئيس غرفة ديار بكر الطبية التركي إن العاملين فى مجال الرعاية الصحية في وضع خطير من ناحية انتقال الفيروس إليهم. أما الوضع فى ديار بكر فخطير للغاية، مستطردا: لا يوجد العديد من الأدوات للحماية من الفيروس مثل الألبسة الواقية والقفازات، بما يعني أن الأطباء لا يمكنهم حماية أنفسهم من الفيروس، ويعمل الأطباء الذين يهتمون بأكثر من 100 مريض يوميًا تحت وتيرة عمل مكثفة. أساسًا كانت ظروف العمل سيئة لسنوات، والآن هناك أيضًا خطر يسببه فيروس كورونا الجديد. لذا فإن المشكلة الصحية ليست في وضع يمكنها من منع الفيروس. ويجب معالجة هذه المشاكل بشكل عاجل.