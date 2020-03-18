اليوم السابع
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رئيس جامعة بني سويف يفتتح وحدة الرعاية المركزة الجديدة ووحدة طوارئ الباطنة بالمستشفى الجامعي

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:20 م
رئيس جامعة بني سويف يفتتح وحدة الرعاية المركزة الجديدة ووحدة طوارئ الباطنة بالمستشفى الجامعي افتتاح وحدة الرعاية المركزة
بنى سويف هانى فتحى

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قام الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة والدكتور عاطف مرسى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى والدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى بافتتاح وحدة الرعاية المركزة التابعة لقسم طب الحالات الحرجة ( وحدة الطوارئ ) ووحدة طوارئ الباطنة والأطفال ووحدة تحضير العلاج الكيميائي لقسم الأورام.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أن قسم الطوارئ الجديد بالمستشفى الجامعي  تكلف 10 مليون جنية تم تجهيزها بالجهود الذاتية ودعم من إدارة الجامعة إلى المستشفى  حيث تم توفير عدد 8 آسرة رعاية مركزة وعدد 9 آسرة أطفال و عدد 10 آسرة باطنة حيث أن المستشفى في الفترة الأخيرة تحملت  عبء كبير من حيث الحالات التي ترد إلى المستشفى وكذلك التعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد وانها على أتم استعداد للتعامل مع جميع الحالات وان الجامعة  قد أمدت المستشفى بعدد 8 أجهزة تنفس صناعي بمبلغ 2 مليون جنية لوحدة الطوارئ من اجل زيادة عدد الرعايات لمواجهة الفيروس المستجد وان الجامعة تقدم الخدمة الطبية المختلفة والمتنوعة ضمن الخدمة العلاجية المجانية التى تقدمها للمواطنين يوميًا، باستخدام أحدث الطرق والإمكانيات والأجهزة المحلية والعالمية.

وقال الدكتور عاطف مرسى ان زيادة عدد الرعايات يهدف الى استقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا والتي تحتاج إلى رعاية مركزة وكذلك حالات الطوارئ حيث يوجد بها عجز على مستوى المحافظة، متابعا أنه تم إنشاء عمليات الطوارئ الجديدة منذ عدة أشهر حيث تحتوي هذه الوحدة على عدد 5 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى من الخدمات الطبية المتكاملة بتكلفة 16 مليون جنية

وأضاف أن مسئوليتنا المهنية والوطنية تجاه ما يحيق بنا من خطر تفشى فيروس كورونا وأننا سنقوم بواجبنا كأطباء وكإدارة كلية الطب تجاه هذا الوباء بكل قوه وبكل الجهد دون تراجع فهذه معركة فرضت علينا ونحن جنودها وسنقوم بتوفير كل سبل الحماية لأطبائنا وهيئة التمريض والمعاونين كذلك سنقدم كل الدعم الفني واللوجستيى لمحافظة بني سويف ولوزارة الصحة لحماية شعبنا وأهلنا.

وأضاف الدكتور محمد شعبان مدير عام المستشفى أن جهاز التعقيم الهوائي وتنقية الأبخرة المتصاعدة (لمنر فلو) يعتبر نقلة نوعية بقسم الأورام وذلك لتعقيم الأدوية التي تعطى للمرضى الأورام الحفاظ على سلامتهم وكذلك القائمين على تحضير الأدوية وهو من الأجهزة الحديثة التي تم إضافتها إلى المستشفى بتكلفة 750 ألف جنية لسرعة تجهيز الأدوية في اقل وقت وأعلى درجات التعقيم.

وأضاف مدير المستشفى أنة جارى تطوير عدد من الأقسام الداخلية مثل قسم المبتسرين ليصل عدد الحضانات الى 30حضانة لاستقبال عدد اكبر من الأطفال  مشيرا إلى أن الدكتور  منصور حسن رئيس الجامعة  لا يألوا جهدا على توفير الخدمة الجيدة للمرضى المترددين على المستشفى وتوفير الاعتماد المادي لشراء الأجهزة الحديثة للمستشفى وانه يتقدم بالشكر للسادة الاطباء وهيئة التمريض والعاملين بالمستشفى على الجهد الذىن يقومون به على مدار اليوم فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها مصر من أجل الحد من انتشار الفيروس المستجد

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