اليوم السابع
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رئيس جامعة بنها: أجهزة للمسح الحرارى لفحص المترددين على الجامعة

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:42 م
رئيس جامعة بنها: أجهزة للمسح الحرارى لفحص المترددين على الجامعة الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

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 تفقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اعمال التعقيم والتطهير في كليتي التربية والتجارة والمدن الجامعية بكفر سعد، رافقه خلال الجولة عمداء كليتي التربية والتجارة و المشرف العام علي المدن الجامعية ورفعت نان امين الجامعة المساعد للشئون الادارية

وأكد السعيد علي استمرار رفع حالة الطواري واتخاذ عدد من الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد مشيرا أن أعمال التطهير والتعقيم سوف تشمل كافة الكليات والمباني والمنشآت والمعامل  الجامعية عن طريق  استخدام الكلور كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود العاملين في الكليات وادارة الصيانة في رفع مياة الامطار خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها البلاد خلال الاسبوع الماضي .

كما تفقد رئيس الجامعة العيادات الطبية بالكليات والمدن الجامعية واطمئن علي تواجد الاطباء والتمريض وجاهزيتهم للكشف عن اي حالات طارئة مشيرا الي انة تم توفير كافة المستلزمات الطبية  واجهزة المسح الحراري في الكليات المختلفة والمدن الجامعية والتي تحدد درجة حرارة المترديين علي الجامعة  .

كما أعلنت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أنه قد تم البدء فى تعقيم وتطهير جميع المكاتب الرئيسية والإدارية بمبنى إدارة الجامعة وعدد من المنشات الأخرى ، وذلك فى إطار خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

وقالت راندا مصطفى أن التعقيم والتطهير سوف يشمل كافة المبانى والمنشآت الجامعية والكليات والمعامل على المدى القصير والطويل ، عن طريق استخدام الكلور بشكل يومى كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا .

وأكدت نائب رئيس الجامعة على استمرار رفع حالة الطوارئ داخل الجامعة بالتنسيق مع جميع الإدارات المعنية بالجامعة لمواجهة اى أحداث طارئة قد تحدث خلال الفترة القادمة .

كما شهد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئؤن التعليم والطلاب ، وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة ، مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات .

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدراسات العليا والبحوث .

واطمأن السعيد للإجراءات التى إتخذتها اللجنة المشكلة حفاظًا على استمرار سير العملية التعليمية ، وعدم تأثير الطلاب بتعليق الدراسة ، إضافة إلى المهام التى تباشرها اللجنة ، من حيث متابعة العملية التعليمية ، وآلية استقبال استفسارات الطلاب وكيفية التعامل معها

 

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اخبار مصر

القليوبية

كورونا

جامعة بنها

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