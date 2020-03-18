رئيس جامعة أسيوط يخصص غرف عزل بالمستشفى الجامعى الرئيسى لمواجهة كورونا

أسيوط – هيثم البدرى - ضحا صالح

شدد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على ضرورة التزام كافة الأطقم الطبية بالإجراءات الوقائية ومعايير مكافحة العدوى خلال عملهم بمختلف أقسام مستشفيات أسيوط الجامعية، والمداومة على إجراء عمليات تعقيم وتطهير مستمرة بكافة مبانى ومرافق المستشفيات ، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وتجنباً لنشر العدوى بأية ميكروبات أو فيروسات معدية بشكل عام ، وبفيروس كورونا المستجد بشكل خاص ، والتى تشهد البلاد تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة انتشاره وتقليل حالات الإصابة به .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة له فى قسم الاستقبال العام بالمستشفى الجامعى الرئيسى وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط والدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعى الرئيسى ، والدكتور عصام عزت نائب مدير المستشفى الرئيسي للاستقبال العام والدكتور علاء عطية مديروحدة الإصابات والدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والإدارية والأستاذ سيد إبراهيم مدير عام الأمانة العامة للشئون المالية والإدارية والأستاذ ناصر الدوينى مدير عام الأمن الجامعى وعدد من القيادات الطبية والإدارية بالمستشفى .

وصرح رئيس جامعة أسيوط إلى إصداره توجيهات خلال الجولة بتخصيص غرف عزل للكشف على الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد وذلك تجنباً لانتقال العدوى لباقى المرضى فى حال وجودها، وذلك خلال إجراءات الفحوصات الطبية الأولوية التى تجرى على الحالات المشتبه فى إصابتها قبل إبلاغ الجهات المختصة وتحويلها إلى مستشفى الصدرالعام.

كما شدد الدكتور طارق الجمال على إدارة المستشفى وأفراد الأمن الجامعى بضرورة الالتزام بالقرارات والضوابط الصادرة لمنع الكثافة العددية والتى تشمل السماح لمرافق واحد التواجد مع المريض ، وتنظيم عمليات دخول وخروج المرضى على نحو تدريجى على العيادات، كما تفقد رئيس جامعة أسيوط خلال جولته أحوال المرضى المترددين على أقسام الطوارئ والاستقبال العام ، وذلك لاطمئنان على مستوى الخدمة المقدم للمرضى وتذليلا لعقبات التى قد تواجههم.

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى

جولة رئيس جامعة أسيوط بالمستشفى الجامعى