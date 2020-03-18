رئيس تاون جاس: مستمرون فى توصيل الغاز لـ 300 ألف وحدة سكنية 2020

كتبت - مروة الغول

تفقد المهندس ياسر بهنس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن “تاون جاس إحدي شركات قطاع البترول " – صباح اليوم – تنفيذ العاملين لتعليمات الوقائية بالمقر الرئيسي للشركة بالوراق والذي يضم نحو 25% من القوة البشرية بالشركة، وذلك فى إطار المتابعة الدورية للتأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة العاملين.

وشدد رئيس الشركة على تقليل أعداد العاملين والذي يأتي ضمن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بما لا يخل بسير العمل بكافة مؤسسات الدولة، وبما لا يؤثر على تنفيذ تقديم الخدمات للمواطنين، ب21 مركزا لخدمة العملاء وكذلك خدمات الطوارئ بمناطق إلتزام الشركة بالمحافظات الخمس، موضحا أن الشركة تطبق نظام متكامل لتخطيط موارد المؤسسات ( SAP ) طبقا لتوصيات وزير البترول والثروة المعدنية فهي أول شركة تعمل فى مجال توصيل الغاز للمنازل وتقوم بتطبيق هذا النظام من خلال إداراتها المختلفة للإستغلال الأمثل للموارد والقضاء على الروتين ورفع معدلات الأداء وسرعة إتخاذ القرار.

أطمن رئيس الشركة على توفر المطهرات ومستلزمات الوقاية من كمامات وغيرها مشددا على عدم التجمع في الإماكن المغلقة مؤكدا أن الشركة تولى إهتماما بالغا لإشتراطات السلامة والصحة المهنية لتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة العاملين و المواطنين والمعدات والمنشأت.

وأكد أن الشركة مستمرة فى تأدية مهامها لتحقيق خطة الشركة القابضة للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى ومن المخطط توصيل الغاز لما يقرب من 300 ألف وحدة سكنية خلال العام 2020.