اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 11:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس المكس للملاحات: خفض سعر الفائدة يقلل التكاليف ويزيد المنافسة

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:31 ص
رئيس المكس للملاحات: خفض سعر الفائدة يقلل التكاليف ويزيد المنافسة اللواء علاء الشريف رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات
كتب ــ عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء علاء الشريف، رئيس مجلس إدارة شركة المكس للملاحات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن خفض سعر الفائدة البنكية يساهم مباشرة فى تقليل تكاليف الإنتاج والصناعة عموما، وبالتالى سيفتح باب المنافسة للشركات بجانب مساعدتها على إجراء كافة التوسعات المستقبلية بدون تحمل أعباء كبيرة.
 
 
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة مؤخرًا، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، موضحا أن خفض الفائدة يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وما اعتاده البنك المركزي على اتخاذ خطوات استباقية في الظروف الاستثنائية.
 
وأضاف علاء الشريف لـ"اليوم السابع"، أنه كلما زادت الأعباء تعانى الشركات من صعوبة المنافسة الخارجية، لافتا إلى أن الفائدة أحد عناصر التكاليف وكلما تقل، تقل معها تكلفة المنتج وتزيد المنافسة.
 
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة سيساهم فى تشجيع الشركات على التوسعات فى مختلف المشروعات، مما سيساهم فى زيادة الإنتاجية الخاصة بها والنتيجة المترتبة على ذلك زيادة الصادرات.
 
وأوضح  اللواء علاء الشريف، أنه من المنتظر أن تشهد الصناعة انتعاشة الفترة المقبلة نتيجة خفض الفائدة، مما يساهم فى توفير فرص عمل كثيرة ويزيد من الانتاج وبالتالى انعكاس ذلك على التصدير.

خفض سعر الفائدة

علاء الشريف

شركة المكس للملاحات

قطاع الاعمال العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة