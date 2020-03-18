رئيس البنك الدولى يعلن إصابة اثنين من الموظفين فى واشنطن كورونا

رويترز

قال رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس اليوم الأربعاء فى مذكرة إلى العاملين، حصلت عليها رويترز، إن اثنين من موظفى البنك فى واشنطن جرى تشخيص اصابتهما بفيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد) السريع الانتشار.

وأضاف مالباس أن هاتين هما أول حالتين يجرى تشخيصهما فى البنك الدولى ومنظماته الشقيقة، لكن المزيد من الحالات من المحتمل أن يجرى تشخيصها فى الأيام والأسابيع المقبلة.

ونصح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يوم الجمعة العاملين فى مقر كل منهما والمتعاقدين بالعمل من المنزل بعد أن جرى تشخص اصابة موظف بصندوق النقد بفيروس كوفيد-19 .

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن أكثر من 200 ألف حالة على مستوى العالم، بينما بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 8 آلاف حالة.

وجدد أدهانوم - في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف مساء اليوم الأربعاء - تشديد منظمة الصحة على ضرورة اتخاذ الدول لمقاربات شاملة في مواجهة وباء كورونا، وإجراء الاختبارات لكل حالة مشتبه بها، وعزل الحالات المصابة، وتتبع المخالطين، مؤكدًا أن مباعدة المسافات في أماكن التجمع يمكن أن تقلل من العدوى وأن تساعد في احتواء الوباء.

وأشار إلى أن الأعداد المعلنة في إفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن هي قليلة، لكنها ربما لا تمثل الأعداد الحقيقية بسبب عدم اكتشاف جميع الحالات المصابة.

وردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى، قال رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان إن مرض كورونا ليس مرضًا لكبار السن فقط، إذ إن بعض صغار السن من المصابين بالفيروس قد ظهرت عليهم أعراض حادة للمرض.