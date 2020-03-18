اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 08:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس البنك الدولى يعلن إصابة اثنين من الموظفين فى واشنطن كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:16 م
رئيس البنك الدولى يعلن إصابة اثنين من الموظفين فى واشنطن كورونا رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال رئيس مجموعة البنك الدولى ديفيد مالباس اليوم الأربعاء فى مذكرة إلى العاملين، حصلت عليها رويترز، إن اثنين من موظفى البنك فى واشنطن جرى تشخيص اصابتهما بفيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد) السريع الانتشار.

 

وأضاف مالباس أن هاتين هما أول حالتين يجرى تشخيصهما فى البنك الدولى ومنظماته الشقيقة، لكن المزيد من الحالات من المحتمل أن يجرى تشخيصها فى الأيام والأسابيع المقبلة.

 

ونصح البنك الدولى وصندوق النقد الدولى يوم الجمعة العاملين فى مقر كل منهما والمتعاقدين بالعمل من المنزل بعد أن جرى تشخص اصابة موظف بصندوق النقد بفيروس كوفيد-19 .

 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن أكثر من 200 ألف حالة على مستوى العالم، بينما بلغ عدد حالات الوفاة أكثر من 8 آلاف حالة.

وجدد أدهانوم - في مؤتمر صحفي عُقد في جنيف مساء اليوم الأربعاء - تشديد منظمة الصحة على ضرورة اتخاذ الدول لمقاربات شاملة في مواجهة وباء كورونا، وإجراء الاختبارات لكل حالة مشتبه بها، وعزل الحالات المصابة، وتتبع المخالطين، مؤكدًا أن مباعدة المسافات في أماكن التجمع يمكن أن تقلل من العدوى وأن تساعد في احتواء الوباء.

وأشار إلى أن الأعداد المعلنة في إفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن هي قليلة، لكنها ربما لا تمثل الأعداد الحقيقية بسبب عدم اكتشاف جميع الحالات المصابة.

وردًا على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفى، قال رئيس لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الدكتور مايك رايان إن مرض كورونا ليس مرضًا لكبار السن فقط، إذ إن بعض صغار السن من المصابين بالفيروس قد ظهرت عليهم أعراض حادة للمرض.


كورونا

فيروس كورونا

البنك الدولى

واشنطن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ليبيا تغلق حدودها المشتركة مع بعض دول الجوار لمجابهة كورونا.. الجيش الليبى يضع ضوابط صارمة ويحذر من خرقها.. القوات المسلحة تتولى الإشراف على مستشفى ميدانى لمواجهة الوباء

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:00 م

توصيات أوروبية بتجنب الحمل والتلقيح الصناعى فى ظل انتشار كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:00 م

الصحة العالمية: أكثر من 200 ألف إصابة و8 آلاف وفاة عالميا بسبب كورونا حتى الآن

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:52 م

"الصحة العالمية": إجراءات مصر الوقائية تقلل انتشار فيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة