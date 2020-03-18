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رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية: لدينا 7 إصابات بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:49 م
رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية: لدينا 7 إصابات بفيروس كورونا أركان القوات الجوية الأميركية
إبراهيم سعيد

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قال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، ديفيد غولدفين، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة متدنية، مؤكدًا خلال مؤتمر صحفى عقده منذ قليل، إنه لدينا 7 إصابات بفيروس كورونا.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت عن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ونائبه فى الحجر الصحى بسبب فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الدولية "رويترز"

وبدأ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر فصل نفسه وموظفيه عن فريق نائبه كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تأثر عمليات وزارة الدفاع (البنتاجون) بانتشار فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان في إفادة صحفية: "نحاول وضع فقاعة حولهما"، مضيفًا أنه يجرى الحد من عدد زوار إسبر كما يتم فحصهم.

وأضاف هوفمان أن الفحوص أظهرت إصابة 18 من أفراد الجيش حتى الآن بالفيروس، ارتفاعًا من عشرة يوم السبت و4 فقط قبل أسبوع.

وأقر هوفمان ومسئول آخر بقدرة الجيش الأمريكي على نصب خيام لتصبح مستشفيات مؤقتة لمساعدة السلطات المدنية على مواجهة تدفق محتمل لمرضى فيروس كورونا، لكنهما أشارا إلى أنه لم يرد طلب كهذا حتى الآن.


فيروس كورونا

كورونا

لقوات الجوية الأميركية

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