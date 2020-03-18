"دو" تعلن قبول استقال الرئيس التنفيذى للعلاقات التنظيمية بالشركة

كتبت هبة السيد

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، عن موافقتها على استقالة أناندا بوس الرئيس التنفيذى للعلاقات التنظيمية والشئون المؤسسية للشركة، وسيمارس مهامه الوظيفية حتى نهاية شهر يونيو، وذلك بحسب بيان صحفى لها اليوم الأربعاء.

وحققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، إيرادات بلغت 12.59 مليار درهم عام 2019 مقابل 13.41 مليار درهم عام 2018 بنسبة انخفاض 6.2%، وحققت أرباحًا بلغت 1.75 مليار درهم خلال 2019 بنسبة انخفاض 1.3% عن العام السابق.

فيما ارتفعت أرباح شركة دو إلى 436 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بنحو 347 مليون درهم فى الربع ذاته من عام 2018، بنسبة نمو 25.8%، وأرجعت سبب النمو فى الأرباح إلى زيادة إيرادات خدمات الهاتف الثابت بالإضافة إلى برامج تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.

وأوصى مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بقيمة 34 فلسًا للسهم الواحد، وذلك بعد توزيعها خلال شهر أغسطس، فى شكل أرباح نصف سنوية، 13 فلسا لكل سهم.

ويبلغ رأس مال شركة دو نحو 4.53 مليار درهم، موزعًا على 4.53 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

وكان المؤشر العام لسوق دبى المالى، قد ارتفع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% رابحًا 18.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1768.83 نقطة، فى أول ارتفاع له هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التراجعات نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 338 مليون سهم محققة ما قيمته 274.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4975 صفقة لعدد 37 سهما، وارتفعت 20 سهما، فيما انخفض 12 سهما، واستقرت 5 أسهم.