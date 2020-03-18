اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 04:00 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"دو" تعلن قبول استقال الرئيس التنفيذى للعلاقات التنظيمية بالشركة

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:11 م
"دو" تعلن قبول استقال الرئيس التنفيذى للعلاقات التنظيمية بالشركة أبراج محمول
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، عن موافقتها على استقالة أناندا بوس الرئيس التنفيذى للعلاقات التنظيمية والشئون المؤسسية للشركة، وسيمارس مهامه الوظيفية حتى نهاية شهر يونيو، وذلك بحسب بيان صحفى لها اليوم الأربعاء.

 

وحققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو، إيرادات بلغت 12.59 مليار درهم عام 2019 مقابل 13.41 مليار درهم عام 2018 بنسبة انخفاض 6.2%، وحققت أرباحًا بلغت 1.75 مليار درهم خلال 2019 بنسبة انخفاض 1.3% عن العام السابق.

 

فيما ارتفعت أرباح شركة دو إلى 436 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بنحو 347 مليون درهم فى الربع ذاته من عام 2018، بنسبة نمو 25.8%، وأرجعت سبب النمو فى الأرباح إلى زيادة إيرادات خدمات الهاتف الثابت بالإضافة إلى برامج تعزيز الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف.

 

وأوصى مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بتوزيع أرباح نقدية سنوية على المساهمين بقيمة 34 فلسًا للسهم الواحد، وذلك بعد توزيعها خلال شهر أغسطس، فى شكل أرباح نصف سنوية، 13 فلسا لكل سهم.

 

ويبلغ رأس مال شركة دو نحو 4.53 مليار درهم، موزعًا على 4.53 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.

 

وكان المؤشر العام لسوق دبى المالى، قد ارتفع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.03% رابحًا 18.06 نقطة ليغلق عند مستوى 1768.83 نقطة، فى أول ارتفاع له هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التراجعات نتيجة هبوط أسواق المال العالمية لمخاوف انتشار فيروس كورونا.

 

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 338 مليون سهم محققة ما قيمته 274.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 4975 صفقة لعدد 37 سهما، وارتفعت 20 سهما، فيما انخفض 12 سهما، واستقرت 5 أسهم.


دو

أرباح دو

استقالة

اخبار الاتصالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة