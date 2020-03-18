دراسة غريبة :شرب حليب الخيل قد يساعد فى تنظيم الضغط وتقليل خطر السرطان

كتبت هند عادل

ادعى عدد من الباحثين في كازاخستان أن حليب الخيل يمكن أن يساعد في مكافحة و علاج السرطان ، وهو عادة ما يتم شرب هذا النوع من الحليب في آسيا الوسطى بدلاً من حليب البقر، وفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية فإن الباحثين من جامعة نزارباييف يعتقدون أن المشروب يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وأكد الباحثين من جامعة نازارباييف إن حليب الخيل مليء بالبروتينات السامة لخلايا سرطان الثدي ويمكن أن يساعد في تنظيم ضغط الدم، وأشارت الدراسة تشير إلى أن حليب الخيل غنى بالألبومين وهو بروتين يمتصه البشر بسهولة مقارنة بحليب البقر.

ويقول الباحثون إن هذه البروتينات يمكن أن تساعد في التحكم في ضغط الدم ولها تأثيرات مضادة للالتهابات، واقترحوا أنه يمكن استخدام حليب الخيل في علاج الأمراض الالتهابية ، في حين أنه يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان لأنه يحتوي على بروتين الكازين ، وهو سام لخلايا سرطان الثدي.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل" قالت البروفيسوره الماجول كوشوغولوفا ، الباحثة الرائدة في مختبر الميكروبيوم البشري بجامعة نازارباييف "يتم استهلاك حليب الخيل في جميع أنحاء كازاخستان وآسيا الوسطى لما يحتوية على أكثر الدهون الحيوانية فائدة، كما أنه بسبب تركيبته الغنية من الإنزيمات ، فإنه يحفز نمو البكتيريا المفيدة ويحد من نمو البكتيريا غير المرغوب فيها في الأمعاء، واقترحت أيضًا أن الأطفال الذين لديهم حساسية من حليب البقر يمكنهم شرب حليب الخيل دون أن يسبب لهم أى رد فعل تحسسى.