اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 07:31 م
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و5 أيام لعمال المساجد ببنى سويف..

خصم شهرين لمدير الإدارة ومفتش منطقة بنى سويف لنشرهما أخبار كاذبة

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:56 م
خصم شهرين لمدير الإدارة ومفتش منطقة بنى سويف لنشرهما أخبار كاذبة محافظ بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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تلقى الدكتور محمد هانى غتيم محافظ بنى سويف تقريرا من وكيل وزارة الأوقاف بشأن الإجراءات التى اتخذتها المديرية حيال واقعة استخدام مكبرات الصوت فى 4 مساجد بإدارة أوقاف مركز بنى سويف، فى غير الغرض المخصص لها وإشاعة أخبار كاذبة بشأن حدوث تلوث بمياه الشرب مما أثار الذعر والبلبلة بين المواطنين، وذلك خلال فترة موجة الطقس السيء الذى شهدتها المحافظة مؤخرا.

 

 حيث تبين من التقرير قيام فريق متابعة من الأوقاف بتكليف من وكيل الوزارة الشيخ محمد أبو حطب بالتحقق فى الواقعة وإعداد مذكرة شاملة بكافة تفاصيلها ورفعها لفضيلة الدكتور وزير الأوقاف، وبناء عليه تقرر خصم شهرين "بدل صعود المنبر" لكل من مدير الإدارة ومفتش المنطقة، وخصم 5 أيام من راتب من عمال المساجد الأربعة (ممن شاركوا أو كانوا متغيبين) أثناء استخدام مكبرات الصوت بالمساجد فى غير الغرض المخصص لها.

 

من جانبه شدد المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم على خطورة ترويج الشائعات وتداولها لما لها من تداعيات وأضرار سلبية تهدد الأمن والسلم الاجتماعى، وتؤدى إلى إثارة البلبلة والفوضى بين المواطنين، مؤكدا على ضرورة تحرى الدقة والمصداقية فى تلقى وتداول المعلومات من خلال الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أى أخبار تثير القلق والفزع لدى المواطنين

 

وجدير بالذكر أن حملة من وزارة الأوقاف مواجهة عدوى كورونا، بمواصلة رش المصليات وغسل السجاد وتعقيم دورات المياه، ​على امتداد ​مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية ​لتنظيف وتعقيم المساجد، ​من جانبه ​كلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، رؤساء القطاعات ​ومديرى المديريات بالمتابعة الميدانية المستمرة،​ لإبلاغ​ غرفة عمليات الوزارة​.

 

أكدت وزارة الأوقاف على جواز الأخذ بالرخصة فى الظروف الراهنة فى عدم حضور الجمع أو الجماعات بالمساجد، مؤكدة أولوية الرخصة للمرضى وكبار السن، ومن أراد الحرص على الجماعة من هؤلاء فلا حرج أن يصلى جماعة بأهله فى منزله.


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