اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 04:20 م
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حملات مكثفة على المقاهى ببورسعيد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا(صور)

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:16 م
حملات مكثفة على المقاهى ببورسعيد ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا(صور) حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد لمصادرة الشيش
بورسعيد – السيد فلاح

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قامت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد ، بحملة لضبط ومصادرة الشيش من الكافيتريات والمقاهى بالمدينة ، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين مع التنبيه على أصحاب تلك الأماكن بعدم تواجد الشيشة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

يأتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها محافظة بورسعيد لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتنفيذ لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بمنع تدخين الشيشه بجميع مقاهى وكافتيريات المحافظة.

فى سياق أخر، وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر للمواطنين بالمحافظة على سرعة استجابتهم للإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرتها الجهات المختصة بالمحافظة، هذا بالإضافة إلى الالتزام بتعليمات منع الشيشة فى المقاهى، وإغلاق سناتر الدروس الخصوصية، وارتداء الكمامات والجوانتيات أثناء فترات تواجد المواطنين بالعمل أو الأماكن العامة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالاستمرار فى تطبيق هذه الإجراءات والابتعاد عن أماكن التجمعات حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين وتجنبًا لنشر العدوى وذلك من أجل مواجهة الفيروس المستجد ومنع ظهور أى تداعيات سلبية لهذه الفيروس خلال الفترة الحالية.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار تكثيف الجهود فى الاهتمام بالإجراءات الاحترازية بكافة المؤسسات العامة والخاصة وأماكن تواجد المواطنين، فى ظل الخطة الشاملة فى كافة المؤسسات والمصالح للخروج من هذه المرحلة باقصى درجات الأمن والسلامة.

كان حى المناخ قد شن أيضًا حملة مكبرة على المقاهى والكافتيريات بقيادة الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ، وقامت الحملة بالمرور بنطاق حى المناخ بامتداد شارع سعد زغلول وبمنطقة قشلاق السواحل وبمنطقة ٢٣ ديسمبر والنشار واللنش حيث تم المرور على المقاهى والكافيتريات وتم مصادرة ١٣٠ شيشة والأدوات المستخدمة معها بعدد من المقاهى والكافتريات بنطاق حى المناخ.

تأتى هذه الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا منع الشيشة بالمقاهى والكافيتريات لما تسببه من انتشار سريع للمرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد رئيس حى المناخ أن الحملات والمتابعات اليومية مستمرة بالمرور على الكافتريات والمقاهى بنطاق حى المناخ وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (1)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد

 

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (2)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد

 

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (3)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد 

 

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (5)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد

 

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (6)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد

 

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (7)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد

 

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (8)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد

 

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (9)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد

 

حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد (10)
حملات مكثفة علي المقاهي والكافتيريات ببورسعيد 

 


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