اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 10:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح للحد من انتشار كورونا بالمحلة

الأربعاء، 18 مارس 2020 10:23 م
حملات على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح للحد من انتشار كورونا بالمحلة حملة على الشيش
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الاطعمة بالمطاعم، وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح.

وقامت الحملة بالمرور على 6 مطاعم وتم تحرير 6 محاضر عدم عمل شهادات صحية، و5 محاضر نظافة، وإعدام 40 كيلو زيوت محروقة بها شوائب تستخدم فى التحمير.

كما تم المرور على 6 مقاهى وكافيهات وتم التحفظ على 4 شيش و29 كرسي و16 حاجر خشبي وحديد و4 حوامل حديد، كما تم المرور على 6 سرجة، وتحرير محضر نظافة.

وقامت الحملة أيضا بالمرور 3 محلات أسماك اعدام 32 كيلو اسماك وجمبري بدون بيانات وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحي

كما تم المرور على 4 قاعات أفراح على طريق المحلة طنطا، وأخذ التعهدات واقرارات مكتوبة على اصحاب هذه القاعات بعدم اقامة أي أفراح أو حفلات خلال هذه الفترة.

من ناحيه آخرى، قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر وتطبيق إجراءات العزل المنزلي على القادمين من الخارج والعائدين من العمرة والمخالطين

كما شدد علي القيام بأعمال الرش والتطهير للمنشآت العامة والموصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأي أماكن بها تجمعات، وغلق جميع صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بنطاق المحافظة.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان في كافه المساجد بضرورة إحضار كل مصلي السجاده الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة، وعدم الإطالة في صلاة الجماعة وخطبة الجمعة

وشدد آيضا علي تخفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعي الداخلى الخاص والعام والالتزام بعد الوصول إلى الحمولة القصوى لاي مركبة.

وأشار على أهميه التعامل مع المواطنين في الصالات المخصصة لعملاء البنوك وشركات السياحة والبريد بتقسمهم إلى مجموعات صغيرة بالتناوب لعدم حدوث تكدس داخل الصالات والتنبيه على أفراد الأمن بتنظيم دخول المواطنين، وذلك كتدبير احترازي في إطار خطه الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتمله لفيروس   كورونا المستجد.

 

 


اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

فيروس كورونا

محافظ الغربية

رئيس مدينة المحلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. فض حفل زفاف وغلق 44 مقهى ومصادرة 476 شيشة لمواجهة "كورونا" بالشرقية

الأربعاء، 18 مارس 2020 04:02 م

محافظة القاهرة: مصادرة 7100 شيشة وغلق 1050 سايبر للوقاية من كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:02 م

غلق 227 مركزا تعليميا و22 حضانة ومصادرة الشيش من المقاهى بالمنوفية

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:23 م

تطبيقاً للإجراءات الإحترازية.. محافظ القليوبية: ضبط 750 شيشة من المقاهى(صور)

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:26 م

غلق 45 مقهى خلال حملة مكبرة بالمنصورة ومصادرة" الشيش" لمواجهة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

فيديو.. خالد الجندى: كورونا كان هيخرب البيوت لولا فتوى عدم الطلاق الشفوى

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

للتوعية بمخاطر كورونا.. طبيب: أنا فى شغلى علشانك وخليك فى البيت علشانا كلنا

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

هل تنقل الحيوانات الأليفة عدوى فيروس كورونا للإنسان؟ الصحه ترد

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة