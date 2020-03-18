حملات على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح للحد من انتشار كورونا بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

شن مجلس مدينة المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع أحياء أول وثان المحلة، وشرطة المرافق والإدارات الصحية، حملات موسعة على المطاعم والكافيهات وقاعات الأفراح تنفيذا لقرار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمنع تدخين الشيشة بالمقاهى، وتقديم الاطعمة بالمطاعم، وإقامة افراح او مناسبات بقاعات الأفراح.

وقامت الحملة بالمرور على 6 مطاعم وتم تحرير 6 محاضر عدم عمل شهادات صحية، و5 محاضر نظافة، وإعدام 40 كيلو زيوت محروقة بها شوائب تستخدم فى التحمير.

كما تم المرور على 6 مقاهى وكافيهات وتم التحفظ على 4 شيش و29 كرسي و16 حاجر خشبي وحديد و4 حوامل حديد، كما تم المرور على 6 سرجة، وتحرير محضر نظافة.

وقامت الحملة أيضا بالمرور 3 محلات أسماك اعدام 32 كيلو اسماك وجمبري بدون بيانات وتحرير محضر عدم حمل شهادة صحي

كما تم المرور على 4 قاعات أفراح على طريق المحلة طنطا، وأخذ التعهدات واقرارات مكتوبة على اصحاب هذه القاعات بعدم اقامة أي أفراح أو حفلات خلال هذه الفترة.

من ناحيه آخرى، قرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليق العروض التى تٌقام في دور السينما والمسارح، أياً كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر وتطبيق إجراءات العزل المنزلي على القادمين من الخارج والعائدين من العمرة والمخالطين

كما شدد علي القيام بأعمال الرش والتطهير للمنشآت العامة والموصلات والمساجد والكنائس والمذابح والسلخانات وأي أماكن بها تجمعات، وغلق جميع صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية بنطاق المحافظة.

كما وجه وكيل وزارة الأوقاف بالإعلان في كافه المساجد بضرورة إحضار كل مصلي السجاده الخاصة به لاستخدامها أثناء الصلاة، وعدم الإطالة في صلاة الجماعة وخطبة الجمعة

وشدد آيضا علي تخفيض عدد الركاب بوسائل النقل الجماعي الداخلى الخاص والعام والالتزام بعد الوصول إلى الحمولة القصوى لاي مركبة.

وأشار على أهميه التعامل مع المواطنين في الصالات المخصصة لعملاء البنوك وشركات السياحة والبريد بتقسمهم إلى مجموعات صغيرة بالتناوب لعدم حدوث تكدس داخل الصالات والتنبيه على أفراد الأمن بتنظيم دخول المواطنين، وذلك كتدبير احترازي في إطار خطه الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتمله لفيروس كورونا المستجد.