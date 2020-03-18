حملات توعية مكثفة فى مطروح لمواجهة فيروس كورونا

مطروح – حسن مشالي

اجتمع الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح مع مديري مديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى ومجلس مدينة مرسى مطروح والتفتيش المالى والإداري مع الاتصال برؤساء مراكز ومدن ورؤساء القرى بالمحافظة، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورنا والتشديد على تكثيف حملات التوعية.

كما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة المستمرة للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة، لمواجهة فيروس كورونا، مع تكاتف جميع الجهات المعنية والمواطنين حفاظا على سلامة المواطن والمجتمع.

وتم التشديد على أهمية التوعية، من خلال مديريات الصحة والأوقاف والإعلام وإذاعة مطروح، وكل الجهات الحكومية، وكذلك ضرورة الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، والتأكيد على النظافة العامة والشخصية واستخدام الأدوات الشخصية فقط، والرصد والمتابعة من الجهات المختصة للرد على كافة الشائعات ونفيها فى حينها، والاطمئنان على استقرار الأسواق وتوافر المخزون من السلع ومنع أية محاولات للاستغلال أو التلاعب، وتكثيف أعمال رش مبيدات التطهير كالكلور وغيرها فى جميع الأماكن العامة والحكومية والمستشفيات والمنشآت الصحية ووسائل المواصلات و المساجد والكنائس والمدارس والمذابح والسلخانات وغيرها، في جميع أنحاء المحافظة، بنسب الرش والتطهير التي وضعتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، بنسبة خلط 1 لتر كلور 5% على 9 لتر مياه.

وأشار "أبو غنيمة" إلى أهمية المشاركة المجتمعية، من خلال فتح باب التطوع للشباب والاستعانة بهم للمشاركة فى أعمال الرش، مع توافر مواتير الرش بمديرتي الطب البيطري والزراعة وتدريبهم وتأهيلهم.