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حصوات الكلى وطرق الوقاية منها

الأربعاء، 18 مارس 2020 01:00 ص
حصوات الكلى وطرق الوقاية منها حصوات الكلى - أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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حصوات الكلى من أبرز المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على حالة الجسم، فتعتبر الكلى من أهم أعضاء الجسم وهى المسئولة عن تصفية السوائل والنفايات من الجسم، لذلك فى حالة تعرض الكلى لأى مشاكل تتأثر حالة الجسم.
 

أعراض الإصابة بحصوات الكلى

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك أعراض تظهر على المريض وتدل على الإصابة بحصوات الكلى، ومنها: 
 
1: يعانى المريض من ألم شديد فى الجانبين ولا يستطيع تحمله.
2: حرق شديد فى البول.
3: ارتفاع فى درجة حرارة الجسم.
4: الشعور بالتعب والإرهاق الشديد مع رعشة الجسم.
5: مغص شديد يصاحبه غثيان وقىء.
6: احتباس البول فى بعض الأحيان.
 

أسباب الإصابة بحصوات الكلى:

 
وذكر الموقع بعض الأسباب والعوامل التى تزيد من خطر الإصابة بالمرض ومنها:
 
1: إهمال شرب المياه يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى والالتهابات.
2: الإكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على بروتين  وصوديوم وسكر تزيد من تكوين حصوات الكلى.
3: مرضى السمنة المفرطة أكثر عرضا للإصابة بحصوات الكلى.
4: احتواء البول على نسبة عالية من الاكسالات أو حمض اليوريك يعرضك لحصوات الكلى.
5: وجود التهابات فى الأمعاء قد تعرضك لالتهابات الكلى والحصوات.
6: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى ومنها الأدوية المدرة بالبول ومضادات الحموضة.

 

طرق الوقاية من حصوات الكلى:

وللوقاية من حصوات الكلى ينصح باتباع النصائح التالية:
1: ينصح بالاهتمام بشرب السوائل والمياه بكثرة وخصوصا السوائل الدافئة والعصائر الطبيعية.
2: الحد من تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الموالح حتى لا تسبب تراكم الحصوات والالتهاب.
3: تجنب السمنة والحرص على إنقاص الوزن، حيث تسبب السمنة تراكم والتهابات فى الكلى.
4: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه التى تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الكلى والجسم عموما.
5: تجنب تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب.

حصوات الكلي

اعراض حصوات الكلي

طرق الوقاية من حصوات الكلي

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