حبس عامل بتهمة التحرش بطفلتين أمام فيلا فى التجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش بطفلتين.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على عامل اتهمه موظف بالتحرش بطفلتيه، امام فيلته بالتجمع الخامس، حرر محضرا بالواقعة برقم 4574 لسنة 2020 وتولت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بلاغا من موظف اتهم عامل معمارى، بالتحرش بطفلتيه 8 و12 سنوات اثناء وقوفهما امام فيلته بمنطقة البنفسج، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم عامل فى محل سمك ومقيم فى القاهرة فتم القبض عليه واحالته لنيابة القاهرة الجديدة التحقيق معه.

وعقوبة المتحرش التى نص عليها قانون العقوبات حيث تنص المادة 306 مكرر (أ) على: "يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

وفى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.