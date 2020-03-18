حبس شخص بتهمة سرقة سيارة فى القاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة محاولة سرقة سيارة ملاكى بمنطقة القاهرة الجديدة، حرر محضرا برقم 4350 لسنة 2020 وتولت نيابة القاهرة الجديدة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من موظف بنك، افاد فيه بضبطه شخص يحاول سرقة سيارته، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم حاول سرقة سيارة بكسر الزجاج، اثناء ركنها فى الشارع فتم القبض عليه واحالته لنيابة القاهرة الجديدة للتحقيق معه.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.