اليوم السابع
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حبس المتهمين بقتل مسن لخلافات على الميراث بشبرا الخيمة

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:20 م
حبس المتهمين بقتل مسن لخلافات على الميراث بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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قرر زياد الباسل مدير نيابة شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبأشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، حبس المتهمين بقتل مسن بدائرة القسم لخلافات على الميراث ملكية منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على أداة الجريمة السلاح النارى، وإرساله الطب الشرعى للفحص.

كما أمرت النيابة العامة التصريح بدفن جثة المتوفى عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطاراً من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بتلقيه بلاغا بوفاة المدعو "ا.ن.غ" مزارع  مقيم دائرة القسم، إثر طلق نارى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ع.ع"،و"ن.ش" مزارعين، ومقيمين محافظة أسيوط ويربطهم بالمجني علية صلة أقارب، ونشبت بينهما مشاجرة بينهما، بسبب الخلاف علي ميراث ملكية منزل، فقام المتهم الأول بأطلاق  النيران علية من سلاح ناري "طبنجة" أودت بحياة المجني عليه.

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأن المتهم الأول هو من أطلق النار على المجنى علية بمساعدة المتهم الثانى، تم التحفظ على المتهمين والسلاح النارى المستخدم بالواقعة وهو عبارة عن سلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكان زياد الباسل مدير نيابة شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض رئيس النيابة وبإشراف المستشار محمد حتة المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها، قرر حبس المتهمين بقتل مسن بدائرة القسم لخلافات علي الميراث ملكية منزل، 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتحفظ على اداة الجريمة السلاح الناري وإرساله للطب الشرعي للفحص.

وكانت النيابة العامة  قد أمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفي عقب انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

 

 

 

 

 


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