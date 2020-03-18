جيبوتى تؤكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا

رويترز

أكدت وزارة الصحة في جيبوتي اليوم الأربعاء أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن المصاب إسباني الجنسية كان ضمن وحدة قوات خاصة إسبانية تضم 32 فردا وصلت إلى البلاد يوم 14 مارس وجاءت نتيجة فحصه إيجابية يوم 17 مارس .

وقالت الوزارة إن وحدة القوات الخاصة الإسبانية لم تخالط أي مواطنين وإنها ستعود لإسبانيا.