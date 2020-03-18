اليوم السابع
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جنرال موتورز تسمح لكل عمالها فى البرازيل بالتغيب عن العمل بدءا من 30 مارس

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:38 م
جنرال موتورز تسمح لكل عمالها فى البرازيل بالتغيب عن العمل بدءا من 30 مارس جنرال موتورز
رويترز

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قالت شركة جنرال موتورز الأمريكية لصناعة السيارات فى بيان إلى رويترز اليوم الأربعاء إنها ستسمح لكل موظفيها فى البرازيل بالتغيب عن العمل بدءا من الثلاثين من مارس، وهو ما يشير إلى أن انتاج الشركة فى السوق الرئيسى للسيارات فى أمريكا الجنوبية سيتوقف بسبب تفشى فيروس كورونا.

وقال مصدر نقابى لرويترز اليوم إن التغيب عن العمل سيستمر من الثلاثين من مارس آذار إلى الثانى عشر من أبريل.

يذكرأن، قال مسؤول حكومي في تايلاند، إن شركة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" ستقوم بتسريح نحو 1500 موظف ابتداء من شهر يونيو المقبل، بعدما قامت الشركة ببيع مصنعيها في البلاد.
 
وأفاد مستشار وزير العمل التايلاندي جاك بونتشوبت، بأن جميع الموظفين في مصنعي "جنرال موتورز" في محافظة رايونغ، والبالغ عددهم 1500 موظف، سيتم تسريحهم قريبا، من بينهم 1000 موظف في خط تصنيع قطع غيار السيارات، سيتم التخلي عنهم في شهر يونيو المقبل ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم .
 
على أن يتم تسريح من 300 إلى 400 موظف آخر يعملون في خط التجميع في شهر أكتوبر المقبل، أما باقي الموظفين فسيتم الاحتفاظ بهم حتى نهاية عام 2020.
 
وأضاف جاك، أن الشركة أبدت التزامها بقانون العمل التايلاندي، حيث ستوفر بدلات إنهاء الخدمة للموظفين المتأثرين بإغلاق المصانع، كما ستمنح مكافآت إضافية لمدة أربعة أشهر لجميع الموظفين.
 
وجاء ذلك بعدما قالت "جنرال موتورز" الاثنين الماضي إنها ستبيع مصنعيها في تايلاند، لشركة "غريت وول الصينية" (سور الصين العظيم)، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة تقوم بها الشركة الأمريكية لأنشطتها.
قال مسؤول حكومي في تايلاند اليوم، إن شركة السيارات الأمريكية "جنرال موتورز" ستقوم بتسريح نحو 1500 موظف ابتداء من شهر يونيو المقبل، بعدما قامت الشركة ببيع مصنعيها في البلاد.
 
وأفاد مستشار وزير العمل التايلاندي جاك بونتشوبت، بأن جميع الموظفين في مصنعي "جنرال موتورز" في محافظة رايونغ، والبالغ عددهم 1500 موظف، سيتم تسريحهم قريبا، من بينهم 1000 موظف في خط تصنيع قطع غيار السيارات، سيتم التخلي عنهم في شهر يونيو المقبل ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم .
 
على أن يتم تسريح من 300 إلى 400 موظف آخر يعملون في خط التجميع في شهر أكتوبر المقبل، أما باقي الموظفين فسيتم الاحتفاظ بهم حتى نهاية عام 2020.
 
وأضاف جاك، أن الشركة أبدت التزامها بقانون العمل التايلاندي، حيث ستوفر بدلات إنهاء الخدمة للموظفين المتأثرين بإغلاق المصانع، كما ستمنح مكافآت إضافية لمدة أربعة أشهر لجميع الموظفين.
 
وجاء ذلك بعدما قالت "جنرال موتورز" الاثنين الماضي إنها ستبيع مصنعيها في تايلاند، لشركة "غريت وول الصينية" (سور الصين العظيم)، وذلك في إطار عملية إعادة هيكلة تقوم بها الشركة الأمريكية لأنشطتها.

جنرال موتورز

كورونا

البرازيل

فيروس كورونا

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