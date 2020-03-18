اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 03:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمعيات رجال الأعمال تعلق اجتماعات اللجان التخصصية لمواجهة كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:00 ص
جمعيات رجال الأعمال تعلق اجتماعات اللجان التخصصية لمواجهة كورونا المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اتخذت كافة منظمات رجال الأعمال، إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تعليق اجتماعات اللجان التخصصية، وتخفيض حضور عدد العاملين بها، بالإضافة إلى توجيه النصيحة للشركات والمصانع الكبرى بالتعقيم للوقاية من الإصابة بالفيروس.
 
وقال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهى أقدم جمعيات رجال الأعمال في مصر، والأكثر من حيث عدد الأعضاء، إن مجلس إدارة الجمعية قرر تعليق اجتماعات اللجان التخصصية داخل الجمعية، ومنعت أي تجمعات في الوقت الحالي، في إطار مواجهة فيروس كورونا، فيما سمحت للعاملين بالتواجد داخل الجمعية لتسيير الأمور الإدارية، مضيفا لو اسأت الأمور سيتم السماح للعاملين بالعمل من المنازل.
 
فيما أكد الدكتور محمد خميس شعبان الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إقرار تعليق اجتماعات الاتحاد لحين إشعار آخر للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى أي مؤتمرات أو ندوات كبرى.
 
وكان اتحاد المستثمرين، قد قرر تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر بداية الأسبوع، إلى وقت لاحق، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية بتعليق أي تجمعات خلال الأسبوعين القادمين، وكان من المقرر أن تتم مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية لأصحاب الأعمال وهذه المشروعات.
 
كما كان من المقرر أن يتناول الاجتماع دور المستثمرين في المزيد من المساندة للصناعة المصرية، ونتائج اجتماع نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء اتحاد المستثمرين، استقرار الأجور، وتأثيراته علي دفع التنمية والاستثمار، وعرض تقرير اجتماع المجلس الأعلي للأجور، كما سيناقش الاجتماع نتائج اجتماع المديرين التنفيذيين لجمعيات المستثمرين بالسادس من أكتوبر، وكيفية النهوض بصناعة الدواء في مصر، وعرض تقرير اجتماع  لجنة الصحة والدواء بالاتحاد، بالإضافة إلى آليات الشراكة والتعاون بين المركز الوطني للتنمية بالاتحاد، ووزارة الصناعة في التعليم المزدوج والتدريب وتنمية المهارات.
 
فيما أكد بسام الشنوانى نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، تعليق اجتماعات ومؤتمرات الجمعية، ومنح العاملين أجازة استجابة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة.
 

رجال الاعمال

جمعيات رجال الاعمال

كورونا

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جمعية رجال الأعمال يطالب الحكومة بصرف مستحقات المصدرين من موازنة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:57 م

جمعية رجال الأعمال تطالب بسعر مرن لغاز المصانع لزيادة تنافسية الصناعة المصرية وفتح أسواق تصديرية.. رئيس لجنة الطاقة: نتقدم بمذكرة للبرلمان لربط السعر المحلى بالعالمى.. ومقترحات جديدة لتعديل أحكام قانون الكهرباء

الإثنين، 16 مارس 2020 02:23 م

رجال أعمال بالعاشر من رمضان يوزعون 2000 بطانية على المحتاجين بالمدينة

السبت، 14 مارس 2020 03:00 ص

الصناعة تنتفض من أسعار الغاز ورجال الأعمال يتفقون على ضرورة تخفيضه مارس الجارى

الجمعة، 06 مارس 2020 02:00 م

"رجال الأعمال": 100 شركة تتطلع لتصدير المقاولات لإفريقيا.. وتنتظر قاعدة البيانات

الإثنين، 02 مارس 2020 10:06 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة