جامعة طنطا تعلن القائمة النهائية للمرشحين لمنصب عميد كلية التجارة

الغربية مصطفى عادل

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، عن القائمة النهائية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التجارة والذى سبق وقد أعلنت الجامعة عن الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة النهائية للمرشحين لكلية التجارة ضمت الدكتور أحمد عبدالسلام احمد ابو موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال محمد الحسانين عفان أستاذ الاقتصاد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، والدكتور نصر ابراهيم رشوان أبو زيد أستاذ ورئيس قسم الإحصاء والرياضة والتأمين، والدكتور هاني احمد حسن محاريق أستاذ التكاليف وقائم بتسيير اعمال قسم المحاسبة ، والدكتور هاني مصطفى حسن الشامي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد ، والدكتور هشام فاروق مصطفى الابياري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسر أحمد السيد الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه وفقًا للجدول الزمنى تم تخصيص يوم الأحد 22 مارس بدلا من السبت الموافق 21/3/2020، لفحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي.

وكان الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، قد أعلن عن القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية التجارة والذى سبق وقد أعلنت الجامعة عن الجدول الزمنى لاختيار القيادات الجامعية لشغل المنصب.

وأشار رئيس جامعة طنطا، فى بيان إلى أن القائمة المبدئية للمرشحين لكلية التجارة ضمت مرشحين هم الدكتور أحمد عبدالسلام احمد ابو موسى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منال محمد الحسانين عفان أستاذ استاذ الاقتصاد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، والدكتور نصر ابراهيم رشوان أبو زيد أستاذ ورئيس قسم الإحصاء والرياضة والتأمين، والدكتور هاني احمد حسن محاريق أستاذ التكاليف وقائم بتسيير اعمال قسم المحاسبة ، والدكتور هاني مصطفى حسن الشامي أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد ، والدكتور هشام فاروق مصطفى الابياري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسر أحمد السيد الجرف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، إنه وفقًا للجدول الزمنى تم تخصيص الفترة من الاثنين 16 مارس حتى الأربعاء 18 مارس لتلقى الطعون ، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 18 مارس ، فى حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائى يوم الأحد 22 مارس بدلا من السبت الموافق 21/3/2020 .