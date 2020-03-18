جامعة طنطا : بث المناهج أون لاين وإلكترونياً للطلاب وتعقيم المدرجات وإلغاء البصمة

الغربية – عادل ضرة

كشف الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا ، عن بدء البث المباشر للمناهج التعليمية للطلاب عبر قناة الدلتا لمدة ساعتين يومياً ، علاوة على بثها أيضاً عبر الانترنت لجميع الطلاب من خلال الموقع الإلكترونى للجامعة.

وقال رئيس جامعة طنطا ، فى بيان منذ قليل، إن الجامعة قطعت شوطا كبيرا فى مجال التحول الرقمى وهو ما يفيد الجامعة فى الدراسة عن بعد من خلال موقع الجامعة والمواقع الإليكترونية للكليات والمقررات الإلكترونية، حيث أن الجامعة جاهزة من خلال عدة طرق وآليات تضمن تلقى الطلاب كافة المناهج المقررة دون الإخلال بالعملية التعليمية، بما فى ذلك رفع البنية التحتية لشبكة الإنترنت داخل الجامعة وزيادة عدد السيرفرات التى يتم رفع المحاضرات من خلالها وزيادة عدد المنصات التى يتم التواصل من خلالها مع الطلاب.

وأوضح رئيس جامعة طنطا أنه تم تشكيل لجنة عليا من جميع العاملين بالجامعة اللذين لديهم الخبرة الكاملة فى العمل الإلكترونى لنشر المحاضرات فى نفس أوقاتها الرسمية واعادتها على مدار 24 ساعة.

وأشاد "سبع" بدور القيادة السياسية فى التعامل مع الأزمة فور إعلان بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، مثمناً الجهود الكبيرة التى تبذله الحكومة المصرية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .

من ناحيه اخرى قال الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن لجنة الأزمات والكوارث قامت بوضع خطة وقائية داخل كليات الجامعة المختلفة للتصدى لفيروس كورونا ، وذلك فى إطار الخطة الشاملة التى وضعتها جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدى سبع لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أهمية توحيد الرسالة الإعلامية ، إضافة إلى الشفافية والمصداقية وتداول المعلومات، وسرعة إيصالها بين المسئولين.

وأضاف نائب رئيس جامعة طنطا ، أن المرحلة الأولى من خطة التصدى لفيروس كورونا " فترة عدم تواجد الطلاب بالكليات "، تشمل تطهير المدرجات والقاعات الدراسية فوراً وغلقها لحين عودة الطلاب، وتطهير مكاتب أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والحمامات والمصاعد بشكل يومى للاسطح والارضيات والاثاث، وتوفير أعداد مناسبة من الكمامات والقفازات الطبية لأعضاء هيئة التدريس والاداريين والعمال بالكليات، وإلغاء البصمة اليدوية للعاملين لمنع انتقال العدوى وتنظيم مواعيد الحضور والانصراف لمنع التكدس أثناء الحضور والانصراف، ومراعاة كثافة العاملين فى الغرف والتوصية بوجود مسافة بين كل موظف وآخر ، الى جانب توفير عيادة بكل كلية بها طبيب وممرضة.

كما تشمل المرحلة الثانية "فترة عدم تواجد الطلاب بالكليات"، مسح المدرجات والقاعات الدراسية يومياً وإخلائها من الطلاب فترة زمنية كافية بين المحاضرات لاعادة تطهيرها، وتقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة وتكرار المحاضرات لمنع التكدس، والتوصية بوجود مسافة بين كل طالب وآخر ، والتهوية اللازمة للقاعات والمدرجات لتجديد الهواء باستمرار بفتح الشبابيك، وعدم استخدام القاعات المغلقة التهوية (تهوية صناعية)، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية للعمال على النظافة، وتنظيم حملات توعية للحد من طرق نقل العدوى، ونشر ثقافة السلام بدون ملامسة عند إقامة اى فعاليات بالكليات، ومنع التكدس ووجود مسافة كافية بين الحضور.