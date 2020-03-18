جامعة بنها تحصل على تجديد شهادة الجودة أيزو 9001 - 2015

القليوبية - نيفين طه

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، أن مؤسسة AGA التابعة لشركة سوكوتيك الإنجليزية الفرنسية قررت منح شهادة الجودة إيزو 9001 - 2015 لمدة ٣ سنوات للجامعة ، وذلك بناء على تقرير فريق التقييم لنظام الجودة 9001 – 2015 ، والذى قام بزيارة الجامعة على مرحلتين برئاسة المهندس أحمد عثمان وعضوية المهندس محمد أحمد ، ولواء مهندس عبد السلام عبد السميع والمهندس عبد الله عبد الوهاب .

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون البيئة وخدمة المجتمع ، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة ، والدكتور جمال سوسه المشرف على المدن الجامعية بالجامعة ، وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية .

وقال السعيد أن هذا الانجاز تحقق من خلال العمل بروح الفريق الواحد وجماعيه الأداء، موضحاً ان الحصول على شهادة الجودة يؤكد على أن سياسة النظام الإدارى بجامعة بنها، والذى شارك فى تأسيسه جميع قيادات الجامعة الحالية والسابقة، تهدف إلى تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمستفيدين من الجامعة، ومساندة العملية التعليمية وتحقيق التميز الأكاديمى واعطى السعيد توجيهاته بتحفيز الجميع على الأستمرار فى خطوات التقدم والتحسين المستمر

من جانبه قال الدكتور عبد القادر عبد الكريم أن هذه الزيارة هى زيارة مرحلة التقييم الثانية بغرض مراجعة استجابة ادارة الجامعة لملاحظات تقييم المرحلة الاولى التى تمت الاسبوع الماضى وايضا لمراجعة تطبيق إدارات الجامعة للاجراءات الموثقة فى نظام الجودة.

وأشار إلى إنه تشكل فريق عمل من من كل من رفعت نان ووائل فؤاد واعضاء فريق الجودة وهم نهال الفرغلى وندا يوسف وذلك لمرافقة اعضاء فريق التقييم أثناء مراجعة ادارات الجامعة ولتقديم الدعم لادارات الجامعة اثناء عملية التقييم ومتابعة ملاحظات المقييمين مما كان له الاثر الايجابى فى نتائج زيارة التقييم.

وأضاف عبد الكريم أنه تم عرض نتائج الزيارة فى الاجتماع الختامى بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حيث افاد مسئولى مؤسسة AGA بأن جميع ملاحظات تقييم المرحلة الاولى قد تم تصحيحها واشادوا بفريق الجودة الذى صمم بعناية منظومة الجودة بالجامعة واشرف على تطبيقها وبناء على ذلك قررت الجهة المانحة منح شهادة الجودة نظام الجودة إيزو 9001 - 2015 لمدة ٣ سنوات

وأكد عبد الكريم ان الحصول على تجديد الشهادة يبرهن على ان النظام الادارى بجامعة بنها مستقر فى التوافق مع مواصفة الجودة الدولية و فى تحسين مستمر لتقديم الخدمات التى تقدمها ادارة الجامعة للمستفيدين وان هذا الانجاز تم بالدعم الكبير الذى قدمه رئيس الجامعة لإدارة الجودة ومتابعته وتوجيهاته المستمرة بتوفير جميع الامكانيات اللازمة لتوافق النظام الادارى الجامعة مع متطلبات مواصفة الجودة وايضا دعم نواب رئيس الجامعة وتحفيزهم المستمر للادارات تحت قيادة كل منهم .

واشاد منسق عام الجودة بجهود امين عام الجامعة والامناء المساعدين ومديرى العموم ومديرى الادارات وجميع موظفى الادارات فى فهم وحسن تطبيق نظام الجودة الإدارية.

من ناحية اخرى قام اللواء مهندس احمد عثمان بتسليم شهادة الجودة الاولية للدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وبناء على توجيهات رئيس الجامعة اعلن رئيس الفريق عن اربع ادارات بالجامعة هى الاكثر تميزا فى تطبيق نظام الجودة وهم كالتالى: الادارة العامة للمدن الجامعية وادارة الانشاءات والترميمات والادارة العامة للشئون الادارية والادارة العامة للأمن الجامعى .