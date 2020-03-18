اليوم السابع
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الأربعاء، 18 مارس 2020 10:27 م
خالد صلاح
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تونس تعلن رسميا شفاء أول مصاب بفيروس كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 09:12 م
تونس تعلن رسميا شفاء أول مصاب بفيروس كورونا محاولة التصدى لفيروس كورونا
أ.ش.أ

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أعلنت تونس، رسميا شفاء أول مصاب بفيروس كورونا الجديد فى البلاد، ومن المقرر مغادرته غدا الخميس، مستشفى فرحات حشاد بسوسة بعد التأكد من شفاءه عقب صدور نتائج التحليل الأخير له.

وهنأ وزير الصحة التونسى عبد اللطيف المكى، اليوم الأربعاء، أول مصاب بفيروس كورونا بشفائه من المرض، متمنيا الشفاء لبقية المصابين بالفيروس.

وذكرت أمال أم الزين اللطيف رئيسة قسم الأمراض الجرثومية بمستشفى فرحات حشاد أن المتعافي سيغادر غدا المستشفى ، مشيرة إلى أن حالة زوجة المصاب الثاني بالكورونا قد تحسنت مقارنة بالأيام الماضية واصفة حالة زوجها بالمستقرة.  


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