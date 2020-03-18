اليوم السابع
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توصيات أوروبية بتجنب الحمل والتلقيح الصناعى فى ظل انتشار كورونا

الأربعاء، 18 مارس 2020 08:00 م
توصيات أوروبية بتجنب الحمل والتلقيح الصناعى فى ظل انتشار كورونا الحقن المجهرى
كتب بيتر إبراهيم

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 حث علماء النساء على عدم إجراء التلقيح الصناعي وسط تفشي الفيروسات التاجية "كورونا" بسبب مخاوف من أن الفيروس يؤثر سلبًا على الحمل.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قال بيان صادر عن الجمعية الأوروبية للتناسل البشري وعلم الأجنة إن جميع الأزواج الذين يفكرون في علاج الخصوبة "يجب أن يتجنبوا الحمل في هذا الوقت".

ونصحت أولئك الذين خضعوا بالفعل للحقن المجهرى IVF للنظر في تجميد بيضهم أو الأجنة التي أنشأوها للحمل حتى يتم إيقاف الجائحة.وفي هذه الأثناء، ستشعر الأمهات بالقلق بأن المستشفيات ستطغى عليها عندما من المقرر أن تلد الشهر المقبل.

وقالت الدكتورة "ايشير" أستاذة الخصوبة في أوروبا: إن كل من يفكر أو يخطط للعلاج لإنجاب طفل يجب أن يعلقها على أنها "إجراء وقائي".

لكن العديد من النساء البالغ عددهن 68 ألف ممن يختارن إجراء التلقيح الصناعي كل عام في المملكة المتحدة في أواخر الثلاثينات من العمر ولديهن القليل من الوقت للتأخير.

ويأتي بعد تقارير عن إصابة النساء بفيروسات تاجية في سن الرضّع في الصين.

ومع ذلك ، تشير ESHRE - التي توفر إرشادات لعيادات الخصوبة في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة - إلى أن التقارير تستند إلى بيانات محدودة مع "عدم وجود أدلة قوية".

وفي بيانها، قالت: "كإجراء وقائي - وتمشياً مع موقف الجمعيات العلمية الأخرى في الطب التناسلي - ننصح جميع مرضى الخصوبة الذين يفكرون أو يخططون للعلاج ، حتى إذا لم يستوفوا معايير التشخيص لـ Covid- 19 عدوى ، يجب تجنب الحمل في هذا الوقت".

 

 


الحقن المجهرى

الحمل

كورونا

فيروس كورونا

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