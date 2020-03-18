تنفيذ صفقتين على البنك التجارى ومستشفى كليوباترا بالبورصة بقيمة 19 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

شهدت البورصة المصرية، تنفيذ 8 صفقات تتعدى قيمتها مليون جنيه خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم البنك التجارى الدولى-مصر، بحجم تداول 340.6 ألف سهم بقيمة 19.1 مليون جنيه، شركة مستشفى كليوباترا بحجم تداول 4.8 مليون سهم بقيمة 19 مليون جنيه، سبيد ميديكال بحجم تداول 8 ملايين سهم بقيمة 15.3 مليون جنيه.

وتم تنفيذ صفقة على أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بحجم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 12.7 مليون جنيه، والشرقية للدخان-ايسترن كومبانى بحجم تداول 300 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون جنيه، جى بى اوتو بحجم تداول 1.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليون جنيه، القلعة للاستشارات المالية بحجم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 1.118 مليون جنيه، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بحجم تداول 150 ألف سهم بقيمة 1.050 مليون جنيه.

وكانت إدارة البورصة المصرية، قد قررت إيقاف جلسة تداول اليوم الأربعاء، لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر إيجى إكس 100 بنسبة 5%، وذلك للمرة الثالثة هذا الأسبوع، متأثرة بهبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.84% ليصل إلى مستوى 8756 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 5.37% ليصل إلى مستوى 1188 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 5.08% ليصل إلى مستوى 9812 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 6.02% ليصل إلى مستوى 3221 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.67% ليصل مستوى 843 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 927 نقطة.

وارتفعت الأسهم الموقوفة بالبورصة المصرية، إلى 103 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودا أو هبوطا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.