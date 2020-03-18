تنظيم الاتصالات يخاطب الشركات لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار كورونا

كتبت هبة السيد

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى بيان لها، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، خاطب شركات مقدمى خدمات الاتصالات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الاستباقية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين مع ضمان استمرارية العمل.

ووجه الجهاز فى خطابه بنشر الوعى بين العاملين حول أهم الاحتياطات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وتوفير الأجهزة اللازمة لقياس درجة حرارة العاملين والمترددين على مقرات الشركات، مع تطهير وتعقيم كافة المكاتب والأسطح والمستلزمات التى يستخدمها العاملون بمقرات الشركات بصفة مستمرة على مدار اليوم؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة للتوجيه نحو الراحة والتوجه الى المستشفى في حالة ظهور أعراض الإصابة بالبرد على أحد العاملين.

كما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أهمية استمرار عمل مراكز الاتصالات للرد على استفسارات العملاء، وتخفيض عدد العاملين في منافذ بيع الشركات ليصل عدد العاملين في المنفذ في حدود خمسة افراد؛ والتوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية لتداول المستندات داخل وخارج جهة العمل، وتعزيز استخدام بدائل تكنولوجية لعقد الاجتماعات عن بعد؛ الى جانب الغاء العمل بنظام التوقيع بالبصمة في اثبات الحضور والانصراف؛ مع التوجيه نحو اتخاذ تدابير احتياطية في حال عودة أحد العاملين من خارج البلاد بحيث يتم التواصل مع إدارة الموارد البشرية للشركة من أجل السماح له بالعودة للعمل مع تقديم نتيجة التحليل؛ على أن يؤدى كافة الاعمال الموكلة إليه من المنزل وإرسالها عبر الوسائل الالكترونية لمدة 14 يوما.

وكان وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت قد أصدر قراراً بتعليق كافة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والدورات التدريبية وغيرها من الأنشطة الخاصة بالوزارة والجهات التابعة (الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، المعهد القومى للاتصالات، معهد تكنولوجيا المعلومات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، الهيئة القومية للبريد) والتي تتضمن تجمع عدد كبير من العاملين والمتدربين والمواطنين لحمايتهم من فيروس كورونا وذلك لمدة أسبوعين؛ ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره للحفاظ على صحة المواطنين.

كما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتوفير أجهزة قياس درجة حرارة الجسم بالموجات تحت الحمراء لجميع مقرات العمل بالوزارة لإجراء كشف يومي لكل موظفى الوزارة والزائرين؛ حيث يأتى ذلك استكمالا للاحتياطات والتدابير الوقائية التى اتخذتها الوزارة حرصا على سلامة العاملين مع ضمان استمرارية العمل وكفاءته والتي بدأت بتعليق العمل بنظام التوقيع بالبصمة الالكترونية الخاصة بإثبات حضور وانصراف العاملين، وكذلك إيقاف وتعليق كافة الاجتماعات الداخلية المباشرة وعقدها عبر منصات الاجتماع عن بعد من خلال شبكة الانترنت، وتشجيع الموظفين على العمل من المنزل مع توفير البنية التحتية اللازمة ووضع أطر تنظيمية وحوكمية لضمان أداء العمل على أحسن وجه.