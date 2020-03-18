تموين القليوبية تحرر 33 محضر للبيع بأعلى من التسعيرة ببنها وكفر شكر

ومن جانب آخر تابع الهجان المرور على بعض الأسواق للتصدي بكل حزم لأى محاولات التلاعب بالأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين للتلاعب فى بيع السلع والذين يتعمدون اخفاءها أو يرفعون اسعارها بدون مبرر.

ومن ناحيته أكد عربي عبد الحليم وكيل وزارة التموين التجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم تحرير 33 محضر للمخالفين منذ حملات أمس حتى اليوم، تضمنت تلك المخالفات عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأعلى من التسعيرة المقررة، إلى جانب مزاولة النشاط بدون ترخيص.

وأضاف "عبد الحليم" في تصريحات صحفية،أنه تم التنبيه على الإدارات التموينية المنتشرة بكل مدن ومراكز المحافظة بتشكيل لجان للمرور الدورى على المحلات والسوبر ماركت والاسواق لضبط الأسعار ومراجعتها، والعمل على توفير كافة السلع التي يحتاجها الجمهور من خلال الجمعيات الاستهلاكية.

فيما أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قرارا بحظر إقامة سرادقات العزاء والأفراح بنطاق المحافظة لمدة خمسة عشر يوميا قابلة للتجديد في حالة الضرورة، وذلك اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار، وذلك بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.