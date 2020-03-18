"تموين الاسكندرية": تحرير محضر مخالفة لشركة رفضت بيع الكحول لأسباب احتكارية

الإسكندرية جاكلين منير

قامت مديرية التموين و التجارة الداخلية اليوم بقيادة محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة يرافقه سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية وفريق العمل التابع له و المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للأعلام و الاتصال السياسي والفرع الاقليمى لجهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور جمال عبد الغفار و فريق العمل التابع له بحملة استجابة لشكوى واردة من احد المواطنين عن شركة كبرى لتجارة الكيماويات الصناعية والمعملية تمتنع عن بيع الكحول الايثيلى

وأشارت مديرية التموين فى بيان لها انة تم عمل محاولات للشراء على المطهرات وخصوصا الكحول الايثيلى قبل تفتيش الشركة و المخازن التابعة لها حيث تم الامتناع عن البيع

وأكدت مديرية التموين بالإسكندرية أنة بالتفتيش تم ضبط كميات من الكحول الايثيلى بالمخزن التابع للشركة وتم تحرير عدد 2 برميل عبوة البرميل الواحد 200 لتر باجمالى 400 لتر ، و تحريز عبوات بلاستيكية للتعبئة، وتحرير كميات من الاستيكرات المستخدمة على العبوات، وتم اتخاذ اللازم وتحرير الكميات المضبوطة للعرض على وكيل النائب العام

من جانبها اصدرت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بيان اليوم أكدت فيه على أن الصيدلي جنبا إلى جنب مع المواطن مؤديا واجبه الوطني في التوعية بالوقاية من بمرض فيروس كورونا ، واكد البيان على ان النقابة بدأت بشكل رسمي بالتعاون مع محافظة الاسكندرية حملتها علي الارض علي مستوي الصيدليات و غيرها من الهيئات حيث تتواصل النقابة مع مختلف الأجهزة الرقابية المعنية للسعي نحو ضبط عملية التداول الحادثة للمواد المطهرة و الكحول وما بها من مغالاة من بعض الشركات و التجار مما يضع الصيدلي في حيرة بين توفيرها لإنقاذ موقف أو محاربة الاستغلال بجميع اشكاله.

وناشدت النقابة بالإسكندرية، عدم الشراء والإبلاغ عن اي مورد يسئ استغلال هذه الظروف الطارئة وان النقابة تتواصل على مدار الساعة مع عدد من شركات الانتاج والتوزيع للمطهرات من أجل السعي لعمل حصة للصيدليات محددة السعر والكمية وحماية المواطنين والصيدليات على حد سواء.