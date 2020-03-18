"تموين الإسكندرية" تتخذ عدة إجراءات لتخفيف التكدس بمكاتبها.. تعرف عليها

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، تنفيذ عدد من الاجراءات الإدارية، تخفيفا على المواطنين وتجنبا لحدوث تجمعات بمكاتب التموين وأداء الخدمات التموينية بسهولة ويسر، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأشار بيان صادر من مديرية التموين بالإسكندرية اليوم، إلى أنه سيتم الاستمرار فى اصدار البطاقة بدل الفاقد والتالف عن طريق موقع إدارة دعم مصر دون حاجه المواطن للذهاب إلى مكتب التمرين بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، إيقاف مؤقت لحركة البطاقة سواء استخراج جديد فصل اجتماعي، أو تحويل، خصم الوفاه يتم الكترونيا بدون الحاجة لذهاب المواطن إلي مكتب التموين وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، إلغاء محاضر الشرطة الواجب تقديمها عن طلب استخراج بطاقه البدل فاقد كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيا ولمرة واحدة.

وفيما يتعلق ببطاقات الخبز فقط سيتم خصم عدة أرغفة بما يوازى 20 جنيها قيمة الحوالة وفقا لتكلفة انتاج الرغيف المسجلة على النظام، ويتم تسليم البطاقات التموينية من خلال مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد المستفيدين بشرط تقديم بطاقه الرقم القومي وتوقيع المواطن بالاستلام

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أصدر قرارا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والجهات التابعة له والأحياء ويُعمل به لمدة خمسة عشر يوماً، وذلك تنفيذ لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والذى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المحافظ فى بيان صادر اليوم، أن القرار نص علي منح عدد من الفئات إجازة استثنائية لمدة 15 يوما، وشملت تلك الفئات؛ الموظفة الحامل بموجب تقرير طبي، والموظفة التي ترعي طفلا أو أكثر يقل عمره عن 12 عام بموجب شهادة الميلاد. والموظفة التي ترعي أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة ويزيد سنه عن 12 سنة. والمصاب بأمراض مزمنة وفقا لما هو ثابت بملفه الوظيفي أو دفتر التأمين الصحي الخاص به. والمصاب بأمراض غير مزمنة بموجب تقرير من إحدى المستشفيات الحكومية لاستحقاق هذه الإجازة. والموظف المخالط لمريض بمرض معد وفقا للمدة التي تحددها الجهة الطبية المختصة بذلك. والمعينين المعاقين بنسبة 5.%

وأشار المحافظ إلى أنه تم تفويض مديري مديريات الخدمات التابعة لمحافظة الإسكندرية لوضع القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتفعيل قرار السيد رئيس مجلس الوزراء حسب رؤية كل مديرية بما لا يخل بحسن سير العمل وانتظامه.