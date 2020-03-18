اليوم السابع
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تموين الأقصر: مخزون السلع يكفى 5 شهور وحملات مكثفة على المحلات والصيدليات

الأربعاء، 18 مارس 2020 06:00 ص
تموين الأقصر: مخزون السلع يكفى 5 شهور وحملات مكثفة على المحلات والصيدليات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه يوجد لدى محافظة الأقصر مخزون إستراتيجى من جميع السلع لمدة تكفى أكثر من 5 شهور، حيث إنه يوجد بالمخزون كميات كافية من السكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق وكافة السلع الغذائية فى المخازن الخاصة بالشركة المصرية، مؤكدا أنه يجرى مواصلة العمل على مدار الساعة بتكثيف الحملات على الأسواق والمحلات والمخابز والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، وذلك لضبط المخالفين تحت إشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف الدكتور تامر صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها، والمجمعات الاستهلاكية يتوفر داخلها جميع السلع الغذائية التى يطلبها المواطنين، كما يجرى إطلاق حملات مكثفة على الصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية لمكافحة جشع التجار واستغلال البائعين للأزمة، مشدداً على أن أى شكوى من المواطنين يقدمها لنا فوراً حيث يتم العمل بغرفة عمليات المديرية على مدار الساعة، ويجرى متابعة العمل أولاً بأول لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، أنه تابع خلال الأيام الماضية بجولات مكثفة برفقة المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومستشار محافظة الأقصر للمشروعات، تجهيزات مخازن السلع الغذائية والتموينية التابع للشركة المصرية بأرمنت، وذلك بهدف الإطمئنان على توفر المخزون الإستراتيجى بالمحافظة من جميع السلع التموينية، بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقال أنه تم خلال الجولة التأكد من كافة السلع وتوافرها فى مخازن الشركة المصرية بأرمنت، والتى يوجد لديها مخازن كبرى أخرى منتشرة بأرجاء المحافظة، موضحاً على أن الجولة شملت أيضاً تفقد مصنع سكر أرمنت وكذلك مركز خدمة المواطنين بأرمنت، للتأكد من كافة المتطلبات لتوافر السلع والمخزون الاستراتيجى للمحافظة.


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