تكلفته تتخطى الـ1.5 مليار جنيه.. 10 معلومات عن مستشفى بنها التخصصى الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

أصبح حلم إنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد واقعا، بعد أن تم توقيع عقد إنشاء المستشفى بحضور اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، فهو يعد أحد المشروعات المهمة الجارى إنشاؤها فى المحافظة، حيث يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية داخل المحافظة.

ويرصد "اليوم السابع" بعض المعلومات حول مشروع إنشاء المستشفى الجديد، والتى جاءت على النحو التالى:

- يبلغ إجمالى مسطحات بنائية لإنشاء مستشفى جامعة بنها التخصصى الجديد حوالى 60000م2.

- يتكون المستشفى الجديد من بدروم وأرضى و8 متكرر.

- يسع المستشفى التخصصى الجديد لـ 450 سريرا و15 غرفة عمليات و50 سريرا بالعناية المركزة.

- كما يضم المستشفى الجديد العديد من التخصصات الجديدة.

- خصصت جامعة بنها مبلغ 50 مليون جنيه من التمويل الذاتى بالجامعة لتكون نواة للبدء فى الأعمال التمهيدية لإنشاء المستشفى.

- أعلن رئيس الجامعة أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل مليار ونصف المليار شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية اللازمة.

- تم فتح حساب للتبرع من خلال مؤسسات المجتمع المدنى بالتعاون مع الجامعة للمساهمة فى إنشاءه على حساب المستشفيات الجامعية رقم 99999.

- يستهدف المشروع تخفيف العبء عن مستشفى بنها الجامعى الذى يقدم الخدمة الطبية لأبناء المحافظة وعدد من المحافظات المجاورة.

- عقد مشروع المستشفى الجديد يمثل شراكة استراتيجية بين المحافظة والجامعة لخدمة أهالى القليوبية والمحافظات المجاورة.

- سيتم تنفيذ المشروع طبقا للأكواد العالمية فى مجال إنشاء المستشفيات الجامعية وبأعلى جودة.