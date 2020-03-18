اليوم السابع
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خالد صلاح
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تقرير حقوقى يمنى: 19 ألف انتهاك حوثى للمدنيين بمحافظة عمران خلال 4 سنوات

الأربعاء، 18 مارس 2020 11:01 ص
تقرير حقوقى يمنى: 19 ألف انتهاك حوثى للمدنيين بمحافظة عمران خلال 4 سنوات الجيش اليمنى
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 أعلن تقرير حقوقي يمني، ارتكاب ميليشيا الحوثي 19 ألفًا و711 حالة انتهاك ضد المدنيين بمحافظة عمران شمال البلاد خلال أربع سنوات.
وأشار مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عمران - في تقرير وفقًا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - إلى توثيق 2722 حالة انتهاك بحق الطفولة شملت القتل والإصابات والتشوهات والتجنيد الإجباري، ومداهمة المدارس ونهب المساعدات.
ولفت إلى أن هناك 1566 حالة اعتقال وإخفاء قسري في 26 سجنًا ومعتقلًا تابعًا للميليشيات الحوثية في عمران، بالإضافة إلى 181 حالة انتهاك بينها إقامة جبرية و377 حالة تعذيب أثناء الإخفاء القسري والاعتقالات التعسفية.
وأوضح أن الانتهاكات التي رصدها طالت الممتلكات العامة والأعيان من الممتلكات الخاصة، كالاقتحامات والتفتيش ونهب المؤسسات والممتلكات وتفجير المنازل والمساجد ودور العبادة ومقرات الأحزاب السياسية وإحراق المنازل واحتلالها والقصف العشوائي، إلى جانب الانتهاكات المتعلقة بالوظيفة العامة والتهجير القسري والنزوح.
ودعا مكتب حقوق الإنسان بمحافظة عمران، الأمم المتحدة ومنظماتها إلى تحمل مسؤوليتها في إيقاف ما يتعرض له الأطفال في المحافظة من انتهاكات جسيمة وتجنيد إجباري وحرمان الأطفال من التعليم والمعونات والخدمات الصحية من قبل الميليشيات الحوثية.
وطالب المجتمع الدولي بإدانة الانتهاكات الواقعة بحق المدنيين في محافظة عمران والضغط على ميليشيا الحوثي بإيقاف كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم والإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسرًا في معتقلاتها.

اليمن

الحوثيين

الطفولة

ميليشيا الحوثي

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