"تعليم الإسماعيلية" يجرى حملات لتعقيم وتطهير المدارس بالمحافظة.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

تابع الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ما تشهده مدارس محافظة الإسماعيلية من حملات التعقيم والتطهير تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وأكد الدكتور خالد خلف قبيصي، أن مدارس المحافظة تشهد حملات تطهير وتعقيم مؤكدًا على استمرارها خلال فترة تعليق الدراسة من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا Covid 19 ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية أبنائنا الطلاب وكافة عناصر العملية التعليمية.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم اليوم إجراءات تعقيم مبني ديوان المديرية وذلك بمشاركة مدرسة السلام الرسمية لغات حيث تم تعقيم جميع مكاتب الديوان والطرقات والسلالم إلي جانب المسطحات المختلفة.

وأشاد مدير تعليم الإسماعيلية بدور مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس والمعلمين والإداريين والعمال الذين حرصوا على المشاركة في أعمال التعقيم وتقديم كافة الاحتياجات اللازمة لعمليات التطهير بالمعدات اللازمة لأعمال التعقيم والمواد المعقمة والمشاركة في عمليات التطهير وتم نشر تعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة على صفحة العلاقات العامة والإعلام الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

وقال، الدكتور خالد خلف قبيصى، إن مدير التربية والتعليم سوف تستكمل غدًا مهمة تعقيم المدارس بالمحافظة، حيث من المقرر أن يتم تعقيم عدد كبير من المدارس غدًا، بداية من مدرسة 24 أكتوبر بالشيخ زايد.

كان اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا بحتمية تفعيل القرار رقم 419 لسنة 2019 الصادر فى 30 يوليو الماضى من العام السابق 2019 بشأن إغلاق جميع المقاهى والكافيهات وأماكن ألعاب البلاى ستيشن فى تمام الساعة الساعة الثانية عشر مساءً خلال فصل الشتاء وشدد على حتمية الالتزام بتلك التوصيات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف تلك التعليمات والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى.

كما أصدر اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية القرار رقم 143 لسنة 2020 بتكليف مديريتى الصحة والتموين وشرطة مباحث التموين وكافة الأجهزة الرقابية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع الأسواق والصيدليات بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لمراقبة وضبط الأسعار والتصدى بكل حسم لمكافحة الغلاء وارتفاع الأسعار واعداد تقرير يومى بما تسفر عنه تلك الحملات وما تم اتخاذه من إجراءات للعرض عليه أولًا بأول مع الآخذ فى الاعتبار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أى مخالف.

وقال محافظ الإسماعيلية إن تلك القرارات تأتى فى اطار تنفيذ قرار رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وخطة الدولة بشأن تفعيل كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية



حملات التعقيم والتطهير بمدارس الإسماعيلية