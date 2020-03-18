تعقيم مستشفيات جامعة المنوفية لحماية المترددين والعاملين من عدوى كورونا

وأسفر اجتماع عقده الدكتور محمود قورة، عميد الكلية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بمديري المستشفيات و فريق وحدة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، بحضور الدكتور عبد الرحمن السباعي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية، عن الاتفاق على زيادة أماكن العزل المؤقت للحالات المشتبه به لحين تحويلها إلى مستشفيات الحجر الصحى التى حددتها وزارة الصحة وتخصيص مصعد خاص بالحالات المشتبه بها داخل المستشفيات، ودراسة استبدال الوجبات المطهية بالوجبات الجافة تقليلاً لانتشار العدوى والمرور على مدار الساعة من فريق مكافحة العدوى للتأكد من تطبيق جميع سياسات منع انتشار العدوى واتخاذ الإجراءات الرادعة اتجاه أى مخالف.

كما تم مناقشة تخصيص مسار منفصل داخل المستشفيات لمرضى الغسيل الكلوى ومرضي الأورام وهم أكثر فئة تعرضاً للإصابة السريعة نظراً لعلاجهم بالأدوية المثبطة للمناعة واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ العلاج الخارجى وفقاً للحالة الصحية للمريض.

كما تم مناقشة العمل على ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطة توفير مخزون إستراتيجي يكفي لمدة ستة أشهر من الأدوية والمستلزمات الطبية والعمل على توفير أكبر كمية تلزم المستشفيات الجامعية من الماسكات الواقية سواء الورقية أو ماسك N95.

وقد تم اليوم استخدام أربعة كشاف حرارة لقياس درجة الحرارة للمترددين على بوابة مستشفي الطوارئ والعيادات الخارجية لفصل الحالات المشتبه بها والتعامل السريع والفورى معها، وتم تجهيز الغرفة الخارجية التى سوف يتم تخصيصها للتعامل مع الحالات المشتبه بها لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة.

كما تم تقسيم العمل بالعيادات الخارجية على فترتين يتخللهما فترة ساعة زمنية للتعقيم الكامل العيادات الخارجية.