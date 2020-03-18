تعقيم قاعات ومعامل جامعة أسوان لمواجهة فيروس كورونا (صور)

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تفقد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، أعمال التعقيم والرش التى تقوم بها جامعة أسوان لمواجهة العدوى بفيروس كورونا ، طبقا لتوجهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبالتعاون مع محافظة أسوان ومديرية الزراعة بأسوان .

وشملت أعمال تعقيم ورش منشآت جامعة أسوان، ورش وتعقيم مدرجات ومعامل وقاعات الدرس بكليات الخدمة الاجتماعية وكلية العلوم وكلية الزراعة والموارد الطبيعية والمطعم المركزى والمدن الجامعية بصحارى .

واستمع رئيس جامعة أسوان للإجراءات التى تقوم بها الإدارة الطبية المتواجدة بالحرم الجامعى بصحارى وكيفية التعامل فى حالة ظهور أى إصابة مع نقلها إلى مستشفى الصداقة ، والتأكيد على وجود سيارتين إسعاف وطاقم طبى مزود بجهاز المسح الحرارى .

من جهته أعلن الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، عن استخدام التعليم عن بعد لطلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وجميع طلاب جامعة أسوان ، مع تحميل جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا على موقع جامعة أسوان ، وجميع مواقع الكليات، خلال فترة تعليق الدراسة ومدى تفاعل الطلاب لدى وسائل التعليم أونلاين .

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، فى تصريحات صحفية ، على استكمال أعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع القاعات والمعامل والمدرجات وجميع مدرجات جامعة أسوان وكلياتها المختلفة والمدن الجامعية ، والمطاعم الخاصة بها .

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث ، أنه تم إلغاء جميع أنواع الأنشطة والندوات والمؤتمرات والسيمنارات لحد من تواجد العاملين بالجامعة ، ومنعا للزحام بكافة إدارات جامعة أسوان .

وكان قد أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، على أنه يجرى تنفيذ خطة جامعة أسوان للمواجهة فيروس كورونا وخطة الوزارة فى التعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة.

ولفت الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان إلى أن جامعة أسوان اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية فى جميع الكليات بالتنبيه على عمداء ووكلاء الكليات بالتواجد بمقر الكليات بالتنسيق مع عمداء الكليات ووكلاء الكليات لشؤن التعليم والطلاب ورؤساء الاقسام ومدرسى المواد برفع المحاضرات على صفحات الكليات والمنصة الإلكترونية ، وذلك تطبيقا لخطة الوزارة فى التعليم الإلكترونى .

وأكد الدكتور أحمد غلاب إلى انتظام العملية التعليمية من خلال منصة التعليم الإلكترونى المتاحة للاستمرار فى العملية التعليمية ، وأيضا قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب من خلال موقع الجامعة الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى المختلفة.

وشدد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على الجميع الالتزام بالأسباب الوقائية واتباع التعليمات الإرشادية لمنع انتشار فيروس كورونا .



أعمال الكشف على استاتذة جامعة أسوان

أعمال الكشف على استاتذة جامعة أسوان

أعمال الكشف على استاتذة جامعة أسوان

أعمال الكشف على استاتذة جامعة أسوان

أعمال الكشف على استاتذة جامعة أسوان

أعمال الكشف على استاتذة جامعة أسوان



أعمال التعقيم والرش



أعمال التعقيم والرش