اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على أرقام الإبلاغ عن المراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالإسكندرية

الأربعاء، 18 مارس 2020 03:00 ص
تعرف على أرقام الإبلاغ عن المراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تشكيل غرفة عمليات لتلقى البلاغات حول أماكن تواجد المراكز التعليمية، ومحلات الألعاب الإلكترونية، وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الاتصال على الخط الساخن من أى تليفون أرضى 114، أو الأرقام التالية 034234131/ 034234132/034234133/ 034234134/034234135/ 034234136/034234137.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شنت العديد من الحملات بمختلف الأحياء، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، حيث تم إغلاق 240 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، وذلك فى اليوم الأول من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، ثم قامت الأجهزة التنفيذية بإغلاق نحو 78 مركزا تعليميا وحضانة وصالة جيم فى اليوم الثانى من الحملة بمختلف الأحياء، جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية. وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أصدر تعليمات بالبدء الفورى فى شن حملات على المراكز التعليمية وكذا إغلاق محال الألعاب الإلكترونية " Play Station “ بكافة أنحاء الإسكندرية.

فيما أعلنت الإسكندرية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وأكدت الإسكندرية فى بيان لها الحرص على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية، وتمت مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة، التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة للتأكيد على النظافة والمرور الدورى يوميا، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.


اخبار مصرية

اخبار اليوم

اخبار الاسكندرية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأمن يحكم قبضته على مراكز الدروس الخصوصية.. استمرار إغلاق السناتر بالمحافظات للحفاظ على سلامة الطلاب من فيروس كورونا.. غلق 600 مركز تعليمى بالغربية.. و78 حضانة وسنتر بالإسكندرية و73 مركزا بأسوان.. صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:00 م

حزب الحرية المصرى يبدأ أولى فعالياته حملته "الصحة مسئولية" بالإسكندرية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:45 م

ضبط مخزن كبير للمستلزمات الطبية بالاسكندرية والتحفظ عليها

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:59 م

أمطار خفيفة على الإسكندرية وزيادة نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:51 م

خلط الكحول بالكلور ينتج غازات سامة.. أبرز تحذيرات مركز سموم الإسكندرية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:01 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

صناعة السيراميك والأسمدة والأسمنت الأكثر استفادة من خفض سعر الغاز.. فيديو

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة