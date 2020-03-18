تعرف على أرقام الإبلاغ عن المراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية عن تشكيل غرفة عمليات لتلقى البلاغات حول أماكن تواجد المراكز التعليمية، ومحلات الألعاب الإلكترونية، وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الاتصال على الخط الساخن من أى تليفون أرضى 114، أو الأرقام التالية 034234131/ 034234132/034234133/ 034234134/034234135/ 034234136/034234137.

وكانت محافظة الإسكندرية قد شنت العديد من الحملات بمختلف الأحياء، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، حيث تم إغلاق 240 مركزا للدروس الخصوصية على مستوى المحافظة، وذلك فى اليوم الأول من تنفيذ قرار غلق السناتر التعليمية، ثم قامت الأجهزة التنفيذية بإغلاق نحو 78 مركزا تعليميا وحضانة وصالة جيم فى اليوم الثانى من الحملة بمختلف الأحياء، جاء ذلك وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الخاصة بالمراكز التعليمية ومحلات الألعاب الإلكترونية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية. وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

من الجدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية قد أصدر تعليمات بالبدء الفورى فى شن حملات على المراكز التعليمية وكذا إغلاق محال الألعاب الإلكترونية " Play Station “ بكافة أنحاء الإسكندرية.

فيما أعلنت الإسكندرية اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمكافحة الفيروس.

وأكدت الإسكندرية فى بيان لها الحرص على سلامة المواطنين واتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية، وتمت مخاطبة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، تكليف مديرية الأوقاف بتطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاة الجمعة، وكذا تطهير المساجد التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصلين عقب كل صلاة، التنبيه بتطهير الكنائس والأديرة للتأكيد على النظافة والمرور الدورى يوميا، والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.