تعرف على أرقام الإبلاغ عن أى مخالفات للإجراءات الاحترازية بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء للمواطنين أرقام تليفونات غرفة العمليات فى ديوان عام المحافظة بالعريش، وغرف العمليات الفرعية على مستوى مجالس المدن المختلفة، على مستوى المحافظة، لتواصل المواطنين فى حالات الضرورة، والإبلاغ عن أى مخالفات للاتصال بها .

والأرقام هى الخطوط الأرضية: 3327052، 3323014 .

ورقم الخط الساخن وهو: 114 .

رقم غرفة العمليات فى مجلس مدينة العريش هو: 3366840 .

ومجلس مدينة الشيخ زويد هو: 3500870.

ومجلس مدينة الحسنة هو: 3500206.

وفى مجلس مدينة نخل هو: 3600301.

وفى مجلس مدينة بئر العبد هو: 3540014 .

وشهدت مقرات جامعة العريش بشمال سيناء، اليوم، حملات تطهير وتعقيم وقائية لليوم الثالث على التوالى وقال الدكتور حبش النادى، رئيس جامعة العريش إن الحملات يجرى تنفيذها بالتعاون مع مديرية الصحة بشمال سيناء، وأشرف عليها الدكتور أحمد عبد الفتاح نائب وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، ونفذها فريق من مديرية الصحة قام برش وتعقيم وتطهير كليات الجامعة والمدرجات والمدن الجامعة والمطعم الخاص بالمدن الجامعية وجميع أركان الجامعة .

وقرر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، التصديق على منح العاملين فى المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة إجازة مدفوعة الأجر بنسبة 50٪ للعاملين بالتبادل على ألا تزيد الإجازة عن أسبوع اعتباراً من اليوم 17 مارس 2020.

وقال محافظ شمال سيناء، فى بيان له، إن التواجد بنسبة 50٪ ضرورة من قوة كل إدارة وقسم ممثلة فى داخل المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة وبما يسمح بتقديم الخدمات الجماهيرية ولا يتعطل دولاب العمل داخل المصلحة.

وأوضح القرار المرافق الرئيسية "مياه – كهرباء - صرف صحى – مستشفيات - إلخ..". يترك تحديد النسبة فيها إلى الرئيس المباشر حتى لا تتعطل الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، والتصديق عليها من السلطة المختصة للعمالة التى تستمر فى تقديم الخدمات ولم يتم منحهم إجازة مثل أقرانهم بدل جهود إضافية طبقا لطبيعة العمل.