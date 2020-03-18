اليوم السابع
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تطهير وتعقيم مبنى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة لمواجهة كورونا ..صور

الأربعاء، 18 مارس 2020 05:17 م
تطهير وتعقيم مبنى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة لمواجهة كورونا ..صور تطهير وتعقيم مبنى المحكمة الاقتصادية
كتبت- فتحية الديب

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فى إطار توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، لإدارة التفتيش القضائي ومساعدي الوزير المعنيين ورؤساء المحاكم  الإبتدائية علي مستوي الجمهورية بمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقابة من فيروس "كورونا، تم تعقيم مبني المحكمة الاقتصادية بالمنصورة.

وصرح المستشار الدكتور، محمد رفعت بيومي، رئيس المكتب الفني، بالمحكمة الإقتصادية بالمنصورة، اليوم، أنه تم تطهير وتعقيم مبني المحكمة، بناء علي تعليمات المستشار عمر مروان، وزير العدل، و المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل للمحاكم المختصة، والمستشار  مصطفي شرف الدين، رئيس محكمة المنصورة الاقتصادية.

وكان وزير العدل، قد أصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقابة من فيروس "كورونا"،كما وجه الوزير باتخاذ جميع الاجراءات التي من شأنها تقليل كثافة المتواجدين، وذلك من خلال تقسيم نظر القضايا أمام كل دائرة في المحكمة إلى قسمين يبدأ نظر القسم الأول مع موعد بداية فتح الجلسات المقرر بالجمعية العمومية حتى الساعة 11.30 صباحا، ويسمى رول "أ" ، ثم يبدأ بعد مرور وقت قليل القسم الثانى لذات الجلسة ويسمى رول "ب"، الأمر الذى سيساعد على الحد من كثافة المواطنين بالمحكمة في ذات الوقت ويحد من فرص انتشار أى عدوى بين المتقاضيين.

وأصدر وزير العدل توجيهاته إلى مساعديه للشهر العقارى وللخبراء والطب الشرعى والديوان العام باتخاذ جميع الاجراءات والاحتياطات اللازمة لمراعاة النظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المنشآت التابعة لوزارة العدل وتوعية العاملين بكيفية تجنب العدوى والاجراءات التى يتم أتباعها في هذا الشأن.

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار اهتمامات وزير العدل برفع مستوى النظافة والسلامة الصحية في جميع المحاكم والمنشآت التابعة لوزارة العدل على مستوى الجمهورية حرصاً على صحة العاملين والمترددين عليها.

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(1)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(2)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(3)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(4)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(5)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(6)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(7)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(8)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(9)
 

 

تطهير-وتعقيم-مبني-المحكمة-الإقتصادية-بالمنصورة-لمواجهة-كورونا-(10)
 

 

 

 


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