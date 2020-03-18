تطبيق الإجراءات الاحترازية بين الموظفين بشمال سيناء والمحافظ يوجه بآلية التنظيم

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى شمال سيناء ، مختلف الجهات الحكومية ، فى تطبيق توجيهات مجلس الوزراء للإجراءات الاحترازية بتنظيم العمل فى الدواوين والمصالح الحكومية وتعديل المواعيد وفق جدول تناوب بين الموظفين ومنح أجازات للمرضى والسيدات الحوامل.

من جانبه، أعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه وضع آلية تسيير عمل يجرى تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وطبقا لسلطات كل مسئول فى موقعه.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أنه صدق على منح العاملين فى المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة إجازة مدفوعة الأجر بنسبة 50% للعاملين بالتبادل على أن لا تزيد الإجازة عن أسبوع، إعتباراً من اليوم.

وأشار أن آلية التنظيم بتواجد نسبة 50% من قوة كل إدارة وقسم ممثلة فى داخل المديريات ومجالس المدن والقطاعات المختلفة ، وبما يسمح بتقديم الخدمات الجماهيرية ولا يتعطل دولاب العمل داخل المصلحة .

وقال محافظ شمال سيناء أن المرافق الرئيسية " مياه-كهرباء- صرف صحى - مستشفيات- إلخ " يترك تحديد النسبة فيها إلى الرئيس المباشر حتى لا تتعطل الخدمات المرتبطة بحياة المواطنين، والتصديق من السلطة المختصة للعمالة التى تستمر فى تقديم الخدمات ولم يتم منحهم إجازة مثل أقرانهم بدل جهود إضافية طبقا لطبيعة العمل.

وأشار محافظ شمال سيناء ، أنه فى هذا السياق يجوز لرئيس المصلحة عدم التصديق للنسبة المحددة داخل الأقسام الفرعية طبقا لطبيعة عمل كل تخصص وتقوم جهات المتابعة على جميع المستويات والتأكد من عدم زيادة نسبة الإجازة عن ٥٠٪ على أن تحرر كشوف داخل كل مصلحه بالنسبة المقررة، كما لا يجوز لأى موظف الحصول على أى نوع من الإجازات (الاعتيادية عارضه) خلال أسبوع العمل المخصص له، لافتا إنه يستثنى من هذه القواعد ويتم منحهم إجازة كامله الفئات الآتية (الأمراض المزمنة المصدق عليها السيدات الحوامل) .