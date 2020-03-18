تطبيقاً للإجراءات الإحترازية.. محافظ القليوبية: ضبط 750 شيشة من المقاهى(صور)

القليوبية - إبراهيم سالم

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد، ويرافقهم لجنه مشكلة من (مديرية الصحة ، مديرية التموين ، والصحة المهنيه ، التفتيش ، ومسؤل التراخيص )، بالمرور على مدن بنها وكفر شكر، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة فى هذة المرحلة لمنع انتشارا ونقل فيروس كورونا .

وقام المحافظ ، بحملة مكبرة على المقاهى والمطاعم والكافتيريات لمصادرة الشيشة ، حيث شدد على تطبيق الاشترطات الصحية والوقائية ، مشيرا إلى أن تدخين (الشيشة) لا ينقل فيروس كرونا فقط بل تؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام ، وما يجعله أكثر ضعفا فى مواجهة الفيروس ويجب الالتزام فى هذا الشأن للحفاظ على سلامة المواطنين .

ومن جانب آخر تابع الهجان المرور على بعض الأسواق للتصدي بكل حزم لأى محاولات التلاعب بالأسعار أو أى مظاهر لاستغلال المواطنين للتلاعب فى بيع السلع والذين يتعمدون اخفاءها أو يرفعون اسعارها بدون مبرر.

وأسفرت الحملة عن تحرير ( ٢٠ محضر إشغال ، و٥ محاضر نظافة عامة ، و٣ تندات بدون ترخيص وتم ازالتها فورا ، و٢٠ محضر إزالة فورية، و٢٥ محضر باعة جائلين ، ١١ محضر وصلات كهربائية ، ٨ اعلانات مخالفة وتم ازالتها).

جدير بالذكر أن مجالس المدن والأحياء قامت بحملة مكبرة لمصادرة الشيشة من المقاهى، وتبين أنه تم مصادرة 750 شيشة من المقاهي حتى الأن.

فيما قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منح الفئات التالية من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها بكافة مستواياتها ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، عدا مديرية الشئون الصحية وما يتبعها أجازة إستثنائية لمدة 15 يوما إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 18/3/2020، وذلك بناء على قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشمل قرار المحافظ، المصابون بأمراض مزمنة والواردة بالمادة الثالثة الفقرة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء وهى "السكر - الضغط ـ أمراض الكلى ـ أمراض الكبد ـ أمراض القلب ـ الأورام" وفقاً لما هو ثابت ببطاقته العلاجية ومن خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى، والحامل أو التى ترعى طفلاُ أو أكثر يقل عمره عن أثنى عشرة سنة ميلادية على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك، والموظف العائد من خارج البلاد تبدأ من تاريخ عودته للبلاد على أن يتم تقديم ما يفيد ذلك.

مقاهى محافظة القليوبية

جولة محافظة القليوبية

جولة محافظ القليوبية على السوبر ماركت

مقاهى القليوبية

محلات الأغذية بالقليوبية

جانب من الحملة على محلات الأغذية