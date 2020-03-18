اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تسيير أولى الرحلات الجوية الاستثنائية لمصر للطيران لإعادة مواطنين من الكويت

الأربعاء، 18 مارس 2020 12:55 م
تسيير أولى الرحلات الجوية الاستثنائية لمصر للطيران لإعادة مواطنين من الكويت طائرة مصر للطيران
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادرت مطار الكويت الدولي، ظهر اليوم الأربعاء، متجهة إلى القاهرة، أولى رحلات مصر للطيران الاستثنائية، وعلى متنها نحو 300 مواطن من المصريين العالقين فى الكويت، وتواصل القنصلية المصرية لدى الكويت تلقى طلبات الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائى اتساقاً مع ما ورد فى بيانها الصادر أمس الأول الاثنين، ووفقاً لعدد الطلبات التى سيتم تسجيلها، وفى ضوء ظروف حركة الطيران فى البلدين خلال الفترة المقبلة. 
 
وكان سفير مصر لدى الكويت طارق القونى قد أعلن، مساء أمس الثلاثاء، تسيير أولى الرحلات الاستثنائية، لعودة المواطنين العالقين فى دولة الكويت الشقيقة الى القاهرة ظهر اليوم، بعد التنسيق مع السلطات الكويتية، مؤكدا أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها فى الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين فى الكويت.
 
وأعرب سفير مصر لدى الكويت عن شكره وتقديره للتعاون المستمر مع السلطات الكويتية، وسرعة استجابتها لتسيير رحلات استثنائية؛ لتسهيل عودة المواطنين المصريين.
 
وكانت قنصلية مصر لدى الكويت قد دعت، فى بيان رسمى أمس الأول، المواطنين المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة وكذلك الحاصلين على إلغاء نهائى للسفر فقط، بمراجعتها تمهيدا لإعادتهم إلى مصر،
 
مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع شركة مصر للطيران لتسيير عدد من الرحلات الاستثنائية خلال اليومين القادمين.
 

الكويت

مصر

مصر للطيران

مطار الكويت الدولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"رعب كورونا" يسبب أزمة لـ3 عمال مصريين بالكويت.. ورسائل حب واعتذار تحتوى الموقف

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:11 م

الكويت تتبرع بـ40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:51 م

إنذار.. كورونا يحصد أول وفاة فى الخليج.. البحرين تعلن الطوارئ بعد أول ضحية للوباء.. السعودية تغلق الهيئات الحكومية بعد 12 إصابة جديدة.. عمان تعدل خدماتها الطبية.. والكويت تفرض حظر إلزامى على أحد المبانى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:00 م

ارتفاع مؤشر السوق العام ببورصة الكويت بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:52 م

الصحة الكويتية: تعاقدات بقيمة 13.5 مليون دينار لتوفير أدوية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:00 ص

الداخلية الكويتية تدرس إبعاد 162 ألف مخالف للإقامة فى إطار خطط مواجهة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:34 ص

الطيران المدنى الكويتى: توجيهات بتسهيل إجراءات المقيمين الراغبين بالمغادرة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة