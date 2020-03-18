تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا

رويترز

قالت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وجميعها لأشخاص سافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20. وفرضت نيوزيلندا قيودا صارمة على الحدود يوم السبت وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة الكبيرة لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت قد أعلنت نيوزيلندا تخصيص 7.3 مليار دولار لدعم النيوزيلنديين والاقتصاد من التأثير العالمى لفيروس "كورونا المستجد"، وقال وزير المالية جرانت روبرتسون - فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية، "إن الوباء سيكون له تأثير كبير على اقتصاد البلاد، وأن الحزمة تهدف إلى تخفيف هذا التأثير، حيث أنه سيتم تخصيص 302 مليون دولار لقطاع الصحة، و79ر1 مليار دولار للتغييرات الضريبية لتحرير التدفق النقدى و2ر3 مليار دولار لدعم الأجور للشركات المتضررة فى جميع القطاعات والمناطق".

وأضاف، "أن الحزمة تمثل 4% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، حيث أن الحكومة ستراقب الوضع باستمرار، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد".