اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 09:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا

الأربعاء، 18 مارس 2020 07:48 ص
تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الصحة في نيوزيلندا اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وجميعها لأشخاص سافروا إلى الخارج في الآونة الأخيرة. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في نيوزيلندا إلى 20. وفرضت نيوزيلندا قيودا صارمة على الحدود يوم السبت وطلبت من كل الوافدين إليها عزل أنفسهم كما حظرت التجمعات العامة الكبيرة لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت قد أعلنت نيوزيلندا تخصيص 7.3 مليار دولار لدعم النيوزيلنديين والاقتصاد من التأثير العالمى لفيروس "كورونا المستجد"، وقال وزير المالية جرانت روبرتسون - فى بيان نقلته شبكة (سى إن إن) الأمريكية، "إن الوباء سيكون له تأثير كبير على اقتصاد البلاد، وأن الحزمة تهدف إلى تخفيف هذا التأثير، حيث أنه سيتم تخصيص 302 مليون دولار لقطاع الصحة، و79ر1 مليار دولار للتغييرات الضريبية لتحرير التدفق النقدى و2ر3 مليار دولار لدعم الأجور للشركات المتضررة فى جميع القطاعات والمناطق".
 
وأضاف، "أن الحزمة تمثل 4% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، حيث أن الحكومة ستراقب الوضع باستمرار، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد".

 


نيوزيلندا

كورونا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

كيف نحمى كبار السن من فيروس كورونا؟.. نقابة الأطباء تجيب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

الداخلية تداهم المراكز التعليمية المخالفة لمنع الاختلاط بين الطلاب

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

خطة امتحانات نهاية الترم.. التعليم توضح طريقة وضع الأسئلة وتكشف عن المواعيد

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

"الداخلية" تلاحق محتكرى الأغذية والكمامات الطبية بسبب كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة