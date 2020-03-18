تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لسياح ألمان شمال قبرص

أ ش أ

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا " فى الشطر الشمالى من قبرص ، جميعهم سياح ألمان ، ليرتفع إجمالى عدد الحالات المصابة إلى عشرين حالة، وذكرت صحيفة "سايبرس ميل" القبرصية - أن السلطات فى البلاد أشارت إلى أن نتيجة إعادة اختبار الكشف عن الفيروس للثلاثة عشر سائحًا كانت إيجابية، رغم أن نتائج الاختبارات الأولى التى أجروها كانت سلبية.

ولفتت، إلى أن الـ 13 سائحًا كانوا ضمن مجموعة مكونة من 39 سائحًا خالطوا سيدة مصابة بفيروس "كورونا " تبلغ 65 عامًا، موضحة أنه تم وضع السياح قيد حجر صحى داخل فندق.

يذكر - فى هذا الصدد - أن الشطر الشمالى لقبرص سجل حتى الآن عشرين حالة إصابة، بينهم 18 ألمانيًا ، واثنان من القبارصة الأتراك.

وكان الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس، قد أعلن يوم الجمعة الماضية، إن قبرص ستغلق حدودها لمدة 15 يوما أمام أى فرد باستثناء القبارصة ودول الاتحاد الأوروبى والأفراد الذين يملكون تصاريح خاصة وذلك فى إجراء احترازى لمكافحة فيروس كورونا.

وقال الرئيس فى خطاب إن الإجراء سيبدأ تنفيذه اعتبارا من يوم الأحد 15 مارس الماضى .