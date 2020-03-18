اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 مارس 2020 02:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يعلن عن مؤتمر صحفى لإعلان أخبار هامة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

الأربعاء، 18 مارس 2020 02:11 م
ترامب يعلن عن مؤتمر صحفى لإعلان أخبار هامة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الرئيس الأمريكى ترامب وفيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية

وكان البيت الأبيض قد أعلن أنه يطرح حزمة اقتصادية بقيمة 1 تريليون دولار لمكافحة وباء كورونا من ضمنها 250 مليار دولار ستوفر دعم نقدى مباشر للأفراد، وفقا لشبكة "إن بى سي" الأمريكية.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين فى الكابيتول هيل بعد اجتماعه مع أعضاء الحزب الجمهورى بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة البيت الأبيض أن المقترح يتضمن قروض وشيكات مباشرة للأفراد وتوفير سيولة للشركات الصغيرة.

وقال البيت الأبيض أنه إذا توصل الكونجرس بسرعة فمن الممكن أن تصل الشيكات إلى المواطنين فى نهاية إبريل لكن فى الوقت نفسه مع وصول الدعم النقدى سيكون على الملايين من العمال دفع الايجار والمستحقات الاخرى فى بداية الشهر المقبل.

ووفقا للتقرير طرح البيت الأبيض لأول مرة اقتراح إرسال شيكات مباشرة إلى الأمريكيين خلال مؤتمر صحفى فى وقت سابق من صباح الثلاثاء، وقال منوشين: "الأمريكيون بحاجة إلى المال الآن والرئيس يريد الحصول على المال الآن وأعنى الآن فى الأسبوعين المقبلين".

وقال الرئيس دونالد ترامب أنه يفضل اتخاذ إجراءات فورية أكثر يمكن أن تجعل الأموال فى جيوب الأمريكيين بشكل أسرع من انتظار يوم الدفع التالي.

وبحسب شبكة "سى أن بى سي"، فإن آلية صرف شيكات ترامب ومساعدات البيت الأبيض للأفراد لا تزال غير واضحة وسط تساؤلات من بينها إلى من سيذهب الدعم المالى أولا ولكن وزير الخزانة أشار إلى أنه سيوجه إلى الأشخاص الاكثر تضررا بسبب انتشار كورونا

من المتوقع أن يلقى اقتراح وزير الخزانة الأمريكى قبولا فى الكونجرس حيث دعا الديموقراطيين والجمهوريين إلى تقديم دعم مالى مباشر للأفراد، واقترح السيناتور ميت رومنى اعطاء كل شخص بالغ 1000 دولار لمساعدته فى الوفاء بالتزاماته المالية.

واقترح مجموعة من النواب الديموقراطيين فى مجلس الشيوخ إرسال حوالى 4500 دولار لكل أمريكي.

وأضاف منوشين، أن البيت الأبيض سيعلن عن تأجيل 300 مليار دولار من مدفوعات لمصلحة الضرائب، ويمكن للأفراد الذين يدينون بالمال إلى مصلحة الضرائب تأجيل ما يصل إلى مليون دولار و10 ملايين دولار للشركات.


كورونا

فيروس كورونا

ترامب

امريكا

اخبار امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

الأمن السعودى يقرر تطبيق الحجر المنزلى لجميع العمالة الوافدة لمدة 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

غرفة سياحة الأقصر: غلق الفنادق غدا لبدء التعقيم وحجر صحى للعاملين 14 يوما

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

الصحة العالمية: 18 ألفا و19 حالة مصابة بكورونا فى 18 دولة بشرق المتوسط

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

البحوث الفلكية تنفى تعرض مصر لزلزال كبير غدا وتؤكد: شائعات

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

التموين: طرح كميات كبيرة من السلع ولا داعى للقلق

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

اعرف الخلايا التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس بعد إيداع حيثيات إعدام عشماوى

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى اليوم ومتوسطة على الوجه البحرى ونشاط للرياح

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ماذا أفعل عند نفاذ مطهر اليد من الصيدليات؟.. "الصحة العالمية" تجيب

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

التضامن: غدا آخر مدة لتلقى طلبات التقديم للحصول على تأشيرات حج الجمعيات

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

المرور يضع إرشادات القيادة الآمنة لمنع الحوادث تحسبا لسقوط الأمطار

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

اليوم.. إجراء قرعة الحج بشمال سيناء والإسماعيلية والبحيرة وسوهاج

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

كيف تصنع مطهر اليدين فى المنزل لتجنب عدوى كورونا؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة