ترامب يعلن تفعيل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ لمواجهة كورونا

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أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، تفعيل عمل وأنشطة "الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ" فى جميع أنحاء البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأثنى الرئيس الأمريكى -فى مؤتمر صحفي- على عمل الوكالة الفيدرالية قائلاً إنه قام بالعديد من المجهودات معها ووصف العاملين فى الوكالة بأنهم "رائعون".

وتتبع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وزارة الأمن الوطنى فى الولايات المتحدة الأمريكية وتهدف إلى تنسيق المجهودات للاستجابة إلى الكوارث التى تصيب الولايات الأمريكية والتى تفوق موارد الولاية.

وقال الرئيس الأمريكى إن سفينة إضافية سيتم إرسالُها إلى الساحل الغربى فى إطار هذه المجهودات، ووصف ترامب هذه السفن بأنها "يتم تجهيزها حتى الوقت الحاضر. إنها سفن ضخمة وكبيرة".

قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أننا نحن فى حالة حرب ضد فيروس كورونا الغير مرئى، وسنهزم عدونا غير المرئى فى أسرع وقت ونحقق تقدما بهذا الشأن.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه أطلق مصطلح الفيروس الصينى على كورونا لأنه قادم من الصين، ووزارة الدفاع الأميركية ستخصص كل مواردها لمواجهة فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن أنه سوف يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان "أخبار مهمة" من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.